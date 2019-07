Ultimo , per non farsi mancare nulla, è presente anche nella classifica dei singoli aggiudicandosi la sesta posizione con “ I Tuoi Particolari ”.

Al secondo posto degli album più venduti troviamo Fedez con la sua “ Paranoia Airlines ”. Un personaggio che fa spesso discutere per la sua vita privata ma che riesce tuttavia a far parlare anche i numeri delle sue vendite musicali.

Ma veniamo ora ai risultati: a dominare le vendite degli album è Ultimo che occupa non una, non due, ma ben tre posizioni solo nella Top 10. Non solo si aggiudica il primo posto con “ Colpa delle Favole ” ma anche il quinto con “ Peter Pan ” e il nono con l’album di debutto “ Pianeti ”.

