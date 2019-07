Un tema caldo per questi nostri tempi, Dolcenera lo sa e lo condivide, e presenta così in collaborazione con Greenpeace, Amaremare, una canzone che solleva il grande problema della plastica in mare.

Con un ritornello da subito indimenticabile, questa canzone di Dolcenera dovrebbe essere la colonna sonora dell’estate per il significato importante e per un problema enorme che non può essere più accantonato come dimostra tutto il movimento ecologista sollevato dalla giovanissima Greta Thunberg.

Amaremare: significato del testo

Amaremare di Dolcenera ci parla dell’emergenza plastica in mare, e dell’importanza di rispettare il pianeta non abbandonando rifiuti sulle spiagge e in mare.

Il tema viene affrontato con un linguaggio legato ai social, e con una veloce similitudine tra le foto scattare in vacanza e le condizioni al limite del nostro pianeta.

Dolcenera non manca di responsabilizzare gli adulti per un pianeta che stiamo consegnando alle nuove generazioni in uno stato pietoso e gravissimo. Se ami, ama a massimo! Questo è il grido di Dolcenera in Amaremare.

Amaremare – testo di Dolcenera

Alè!

Alè! Nanananaina

Sdraiata sul divano con un caldo africano

Provo a immaginare come fare la foto più bella dell’estate

Che batte il record dei mi piace

Mi serve un drone che dall’alto fa uno zoom

Mi inquadra fluttuare stesa a pancia in su

Ma sto per affogare

Da sola in mezzo al mare

Tra milioni e milioni di buste

Lattine, le siga e cannucce

Metà del pianeta di plastica

Un bimbo gioca in spiaggia innocente

Mi dice che la fine è imminente

Che è anche colpa mia è evidente

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama ao maximo, se si ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama ao maximo, se mi ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama ao maximo, se si ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama ao maximo, se mi ama

A chi non piace godere

A chi non piace comprare

Serve spazio mentale per avere morale

Un Photoshop alla Madre Terra

Record di like al pianeta Terra

Milioni e milioni di buste

Bottiglie, piattini e cosucce

Metà del pianeta di plastica

Un bimbo gioca in spiaggia innocente

Mi dice che la fine è imminente

Che è stata colpa mia è evidente

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama ao maximo, se si ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama ao maximo, se mi ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama ao maximo, se si ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama ao maximo, se mi ama

Amare il mare

Amare il mare

Non c’è pane e società

Non c’è pane e società

Alè! Nanananaina

Alè! Nanananaina

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama ao maximo, se si ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama ao maximo, se mi ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama ao maximo, se mi ama