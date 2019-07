Bacheca

ATTENZIONE SPOILER

Stranger Things 3 è finalmente arrivato su Netflix, e già dalla prima puntata l’emozione è stata tanta, soprattutto grazie all’inaspettato cameo di Sean Austin, il caro Bob Newby.

Con il primo episodio della terza stagione di Stranger Things, dal titolo “Susy, mi ricevi?” siamo finalmente tornati ad Hawkins dopo due anni di attesa, e vi abbiamo trovato i protagonisti ormai nel pieno della loro adolescenza, ma soprattutto un momento davvero commovente…

Sean Austin in Stranger Things 3

Ricorderete tutti il personaggio di Bob Newby, gentile e molto amato compagno di Joyce che abbiamo conosciuto nella seconda stagione, e che abbiamo perso nella stessa, a causa di un attacco da parte dei democani.

Ebbene, nel primo episodio di Stranger Things 3, Bob è tornato per una breve ma intensa scena, un flashback che ha commosso tutti.

Per l’occasione l’attore che interpreta Bob, Sean Austin (conosciuto per il suo indimenticabile ruolo di Sam ne Il Signore degli Anelli) si è recato per un solo giorno sul set di Stranger Things 3.

Il cameo lo vede protagonista di una piccola scena intima e dolce con Bob e Joyce che stanno abbracciati sul divano mentre guardano uno show in tv. Una scena breve, ma davvero pregna di emozioni, che ha stupito e commosso tutti i fan.

Matt Duffer, co-creatore di Stranger Things ha parlato così della partecipazione di Sean Austin alla terza stagione della serie:

Sean è stato davvero grande e gentile. Ha preso un aereo in un giorno per venire a girare con Winona. Ne avevamo parlato, pensavamo di realizzare semplicemente un flashback mostrando una scena in cui ballavano insieme o qualcosa del genere, ma in realtà sarebbe stato ancora più commovente se ci fosse stato un nuovo momento tra loro. Anche questo era difficile, avere Sean di nuovo sul set per un solo giorno.

Lui e Winona sono particolarmente vicini. Questo ha fatto in modo che a tutti mancasse ancora di più.

Stranger Things 3 è disponibile dal 4 luglio sulla piattaforma Netflix. Chissà cosa ci riservano le prossime puntate…