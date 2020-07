Tra “Happy” di Pharrel Williams, “High Hopes” dei Panic! At the Disco e “Raise Your Glass” di P!nk, questa è la playlist che fa per voi se volete ascoltare qualcosa che vi metta il sorriso!

Che sia una giornata di sole, un giorno di pioggia, o magari uno di quei momenti in cui avete bisogno di tirarvi su di morale ascoltare queste canzoni sarà la soluzione perfetta. Ce n’è per tutti: si passa dal pop sfrenato (anche se un po’ nostalgico) della bellissima Teenage Dream di Katy Perry all’irresistibile e indimenticabile Don’t stop me know dei Queen, per la precisione, la versione rivisitata per il film “Bohemian Rapsody”.

Hai bisogno di un sorriso? Allora, fermati qui!