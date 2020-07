I Negramaro propongono la cover del brano di Gianna Nannini “Sei nell’anima” per il progetto I Love My Radio.

Come da diverse settimane a questa parte, ogni lunedì entra in rotazione in radio una cover registrata da un celebre artista italiano: abbiamo avuto quella di “Mare Mare” di Elisa, seguita da “Quando” cantata da Marco Mengoni. E ancora, Eros Ramazzotti che ha regalato al pubblico la sua versione di “Una donna per amico” e l’ultima, quella di Giorgia del brano “Non sono una signora”.

Al progetto “I Love My Radio”, organizzato dalle radio italiane per celebrare i 45 anni del sistema radiofonico, ha partecipato anche Gianna Nannini con la cover de “La donna cannone”. Oggi la cantante torna protagonista anche se in maniera differente: la cover della settimana è infatti quella di una sua celebre canzone.

Esce oggi la versione di “Sei nell’anima” cantata dai Negramaro, che entra ufficialmente in rotazione in tutte le radio.

Scritto dalla cantante insieme a Pacifico, il brano uscì nel 2006 e rappresentò il primo estratto dell’album “Grazie”. Un pezzo che rappresenta uno dei cavalli di battaglia della Nannini e che il pubblico continua ad amare e cantare ancora oggi con immenso trasporto. L’artista ha ringraziato pubblicamente la band, complimentandosi con loro. “Ne avete fatto una versione stupenda, grazie dei brividi” ha scritto sul profilo social.

Ecco un breve estratto della cover dei Negramaro di “Sei nell’anima” di Gianna Nannini.

📻 Sesta cover per #ilovemyradio!⁠

🎶 Un successo senza tempo di @GiannaNannini – #SeiNellAnima – reinterpretato dai @Negramaro.

❤️ Vi piace? Ascoltate questo assaggio, il singolo è on-air fino a domenica!⁠

👉 Votate e scoprite di più sul pezzo su https://t.co/vm4xgchpB9 pic.twitter.com/ScUmhyOalz — RDS (@RDS_official) July 6, 2020

Fino al 31 Luglio sul sito di ILoveMyRadio sarà possibile votare gratuitamente il proprio brano preferito tra i 45 scelti, che sono andati a comporre la playlist che le radio stanno trasmettendo ormai da diverse settimane. Nel frattempo all’appello mancano ancora quattro cover, a realizzarle saranno: Biagio Antonacci, J-Ax, Jovanotti e il duo Tiziano Ferro-Massimo Ranieri.

Intanto voi fateci sapere quale interpretazione avete preferito finora!