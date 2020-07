Chi di voi non ha mai affrontato un lungo viaggio in macchina in giovanissima età con le cuffiette alle orecchie, la musica a palla, immergendosi completamente in scenari creati dalla propria mente? Lasciandosi guidare dalla musica, magari scelta in base al proprio stato emotivo del momento? Beh, io l’ho fatto. Ho sempre trovato che ci fosse qualcosa di magico nel vedere scorrere dal finestrino diversi paesaggi con una colonna sonora di sottofondo. Un po’ come in quelle scene dei film dove i protagonisti viaggiano con il vento tra i capelli e gli occhi chiusi cantando le proprie canzoni preferite. Poi, da grande, ho iniziato a guidare e la cosa non è cambiata. Certo, non posso più chiudere gli occhi e perdermi nei miei pensieri completamente, ma non c’è cosa che mi rilassa di più che guidare con la musica che risuona nell’aria.

L’estate è ormai iniziata e quest’anno più di altri credo che molti sceglieranno di spostarsi in automobile per raggiungere le proprie mete. C’è chi lo farà in compagnia, chi magari da solo. Ho creato questa playlist immaginandomi in questa situazione. In viaggio, il sole alto in cielo o un bel tramonto davanti agli occhi. Alla guida o sul sedile del passeggero, poco importa. Questa playlist è composta da brani che mi trasportano proprio in una situazione del genere, mi danno la sensazione di libertà, mi fanno sorridere o viaggiare anche con la semplice fantasia. Per la scelta delle canzoni ho lasciato prevalere la mia anima Pop, con qualche eccezione.

Beh, ora non mi resta che augurarvi buon viaggio. In tutti i sensi. E se vi piace la playlist salvatela su Spotify.