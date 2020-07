No pain no gain scrivono con forza le palestre per motivare i propri iscritti durante l’allenamento.

La fanno facile loro, ma perdere la panza spesso richiede parecchi sacrifici e la motivazione gioca un ruolo primario. Non parlo solo del personal trainer che ti promette saponette al posto degli addominali… ma della tua colonna sonora durante l’allenamento.

Devo dirti la verità, quando ascolto la musica, soprattutto la musica giusta, riesco ad allenarmi molto meglio. Riesco a concentrarmi di più e anche la fatica si sente meno.

Certo, mi stanco ugualmente, ma mi sembra di dare quel qualcosa in più che altrimenti mi risulterebbe difficile.

Cosa ascolto? In questa playlist ho fatto un po’ un mix di generi e ho scavato anche tra le canzoni che andavano forte qualche anno fa. Ricordi la colonna sonora di The Bourne Identity? La canzone di Paul Oakenfold dal titolo Ready Steady Go mi carica un sacco e sono convinto che aiuterà pure te. Poi trovi altre canzoni come Let Me Think About It di Ida Corr e Fedde Le Grand o ancora Coco Jamboo di Angelika Vee e Calippo. Quest’ultima non l’hai mai sentita vero? Beh, ho un passato come Dj, quindi amo scovare le tracce sul web.

Ora bando alle ciance, ascolta la mia fitness & sport playlist e se ti piace condividila… ovviamente dopo averla provata durante un allenamento in palestra o all’aperto.