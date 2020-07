Sam Smith pubblica la sua versione di “Fix You” dei Coldplay.

“Fix You” è senza alcun dubbio uno dei brani più conosciuti e belli dei Coldplay, dallo straordinario impatto emotivo. In molti hanno provato a dare la propria versione di esso, a farlo questa volta è Sam Smith che pubblica ufficialmente l’audio della sua registrazione, dopo aver eseguito la canzone già in una diversa occasione.

L’artista ha infatti partecipato all’evento organizzato da iHeartRadio “Living Room Series”, durante il quale numerosi cantanti si sono esibiti per rendere omaggio a tutti coloro che si sono ritrovati in prima linea ad aiutare nell’emergenza Coronavirus. Tra questi ci fu anche Sam che regalò al pubblico proprio una sua versione di “Fix You”. Prima della sua esibizione ammise quanto amasse questa canzone, nonostante non abbia mai avuto l’opportunità di ascoltare Chris Martin cantarla dal vivo.

Sam Smith registra la cover di Fix You

Oggi l’artista ha deciso di pubblicare ufficialmente la sua interpretazione, rilasciandola sulle piattaforme digitali e pubblicando il video che vede la sua registrazione in studio. Una canzone, come dicevo prima, che molti hanno provato a cantare, non sempre riuscendo pero’ a entrare totalmente in connessione con il brano. La straordinaria voce di Sam è invece riuscita nell’impresa, regalando al pubblico un’emozionante rivisitazione.

La cover arriva dopo la pubblicazione dei singoli “How Do You Sleep” e “To Die For”, seguiti dalla collaborazione con Demi Lovato “I’m Ready”. Lo scorso Maggio sarebbe poi dovuto arrivare il nuovo album, la cui uscita è stata pero’ posticipata anche a causa di alcune modifiche che l’artista dichiarò di voler apportare. Quando verrà rilasciato, ancora non è dato saperlo.

In attesa pero’ possiamo goderci la sua cover del brano “Fix You”. Fateci sapere cosa ne pensate!