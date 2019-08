Manca meno di un mese all’uscita del nuovo album di Lana del Rey, ma l’artista nell’attesa si presenta in una cover incisa per la colonna sonora del nuovo film di Guillermo del Toro.

Si tratta della cover del brano Season Of The Witch, originariamente cantato da Donovan nel 1966 e che in questa sua nuova versione di Lana, farà parte della colonna sonora del film Scary Stories To Tell In The Dark del regista Guillermo del Toro.

Lana del Rey per la cover di Season of the Witch

È stato proprio il regista di Scary Stories To Tell In The Dark a volere a tutti i costi la partecipazione di Lana del Rey per la colonna sonora del suo nuovo horror. Queste le parole di Guillermo del Toro:

Ammiro la musica di Lana da molto tempo e ho sentito nel profondo che sarebbe andata d’accordo con Season of the Witch, che avrebbe usato la sua alchimia per trasformarla. È una grande artista ed è stata una partner straordinaria con noi in questa avventura

Per Lana del Rey non è la prima volta che entra a far parte di una colonna sonora cinematografica. Già in passato, infatti, la cantautrice ha prestato la voce a film come Il Grande Gatsby con la canzone Young And Beautiful, la cover di Once Upon A Dream per Maleficent e Big Eyes per l’omonimo film diretto da Tim Burton.

Possiamo ascoltare un accenno di Season Of The Witch cantata da Lana del Rey già nel trailer del film che vi proponiamo qui sotto.

Lana ha dato un’interpretazione molto personale del brano, rendendola quasi onirica, oscura e perfettamente adatta ad un film horror nato dalla mente di un regista come del Toro.

Trama e data di uscita del film

Ecco la sinossi ufficiale del film Scary Stories To Tell In The Dark:

Valley è stata perseguitata per decenni dai misteri che circondano la dimora della famiglia Bellows. Nel 1968, la giovane Sarah, una ragazza in difficoltà che aveva un cattivo rapporto con i suoi genitori, andò nel seminterrato per scrivere un libro pieno di storie macabre. Decenni dopo, un gruppo di adolescenti scopre il libro e indaga sul passato di Sarah. Ma ad un certo punto, le storie nel libro iniziano a diventare realtà…

Il film uscirà nelle sale americane il prossimo 9 agosto. Per poterlo vedere in Italia bisognerà aspettare il 24 ottobre 2019.