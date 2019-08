Abbiamo visto Millie Bobby Brown in tutte le salse nella serie tv che l’ha portata al successo, Stranger Things ; capelli rasati, corti e caschetto (quest’ultimo nella terza stagione della serie), ma ora la giovane attrice cambia completamente look per vestire i panni di Enola.

