Nota: questo articolo contiene spoiler della prima stagione di Titans.

DC ha rilasciato il primo trailer della seconda stagione di Titans e ci ha mostrato tanti personaggi estratti dai suoi fumetti.

L’adattamento oscuro e grintoso ha lanciato diverse star tra cui il protagonista di Game of Thrones Iain Glen nel ruolo di Bruce Wayne (la vera identità di Batman).

Per quanto riguarda i cattivi, i fan di Titans hanno avuto modo di vedere in azione Deathstroke.

Deathstroke – alias Slade Wilson – sarà interpretato dall’attore Esai Morales nella serie DC Universe ed è descritto come “l’assassino più spietato della DC”.

“Per la sua famiglia, Slade è un padre e marito premuroso, ma per il resto del mondo, è temuto come il famigerato Deathstroke. Offre i suoi servizi di assassino al miglior offerente… e chi lo conosce sa che non fallisce mai un compito.”

All’inizio di quest’anno, la produzione della seconda stagione di Titans si è fermata per alcuni giorni quando un membro del team è rimasto ucciso durante alcune prov di un’acrobazia in auto.

“Abbiamo il cuore spezzato e siamo devastati per la morte del nostro caro collega, il coordinatore degli effetti speciali Warren Appleby, che è rimasto ucciso dopo un incidente,” hanno dichiarato i produttori di Warner Bros TV e DC Universe in una dichiarazione comune.

“Warren è stato amato da tutti coloro che hanno lavorato con lui durante la sua lunga carriera. I produttori esecutivi, insieme a tutti i membri della famiglia Titans, Warner Bros Television Group e DC Universe, desiderano esprimere le loro più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici in questo momento molto difficile.”

Titans 2 debutterà in streaming su Netflix in Italia dopo la messa in onda dello show negli USA, che avverrà il 6 settembre 2019.