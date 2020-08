Manca poco al ritorno di Miley Cyrus, la cantante ha pubblicato un’anteprima del brano “Midnight Sky”

“She Is Coming” è il titolo dell’ultimo EP pubblicato lo scorso anno da Miley Cyrus, prima dello stop forzato causato da una delicata operazione alle corde vocali che la costrinse al silenzio per diverte settimane. Dopo essersi ripresa completamente ed essere tornata in studio di registrazione, sembra che la cantante sia pronta a rilasciare ufficialmente nuovo materiale.

Sui profili social ha postato un frammento del video di “Start All Over”, pubblicato nel 2008 che vede protagonista una giovanissima Miley. Le parole che l’hanno accompagnato hanno lasciato intendere che manchi davvero poco al suo ritorno. “Ecco Miley Cyrus….di nuovo” ha scritto, insieme agli hashtag “She Is Coming” -titolo dello scorso EP, letteralmente “Lei sta arrivando”- e “Per davvero questa volta”. Ma sono stati i due post successivi a togliere ogni dubbio.

Miley ha condiviso l’anteprima di un brano, annunciandone anche il titolo: “Midnight Sky”, che con molte probabilità rappresenterà il primo singolo. In esclusiva tramite Instagram Music è possibile ascoltare qualche secondo della base del brano, che ci riporta indietro alla disco music. Con un video registrato in studio, invece, la cantante si inquadra mentre in sottofondo è possibile cogliere alcune frasi della canzone.

“È stata una lunga serata e lo specchio mi dice di tornare a casa

Ma è passato troppo tempo da quando mi sono sentita così bene da sola

Nove anni sono passati con le mie mani legate alle tue corde

Sempre e per sempre, non esiste più”

Il riferimento alla relazione con l’ex marito Liam Hemsworth sembra essere chiaro, dopo che i due hanno ufficializzato il divorzio lo scorso anno.

Miley ha anche condiviso uno scatto in studio insieme al cantante e produttore Andrew Watt e alla collega e amica Dua Lipa. “Dua ha ascoltato quello che voi non avete ancora sentito”. Se le due abbiano avuto tempo di mettere in pratica la collaborazione di cui si era tanto parlato in passato ancora non è dato saperlo. Quello che è certo è che la cantante si sta divertendo a stuzzicare il pubblico. Tutto sembra comunque indicare che l’attesa stia per concludersi. Miley sta arrivando…