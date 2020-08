Un nuovo film di Charlie Kaufman sta arrivando e l’emozione per me è già alle stelle! Si tratta di Sto pensando di finirla qui, lungometraggio che verrà pubblicato direttamente su Netflix il prossimo 4 settembre, e del quale da oggi possiamo finalmente vedere il trailer ufficiale.

Prima di dare un’occhiata al trailer, è bene ricordare con chi stiamo per avere a che fare: Charlie Kaufman, uno sceneggiatore e regista unico nel suo genere. Ha scritto film come Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Se mi lasci ti cancello), Essere John Malkovich, Il Ladro di Orchidee, solo per citarne alcuni, e che ha iniziato a dirigere i suoi scritti con film come Synecdoche New York e Anomalisa.

Chiunque abbia visto anche uno soltanto di questi film, sa che Kaufman è capace con le sue storie di farci fare un vero e proprio tuffo nella mente dei personaggi, con trame di base semplici, ma estremamente complesse da raccontare, sceneggiature perfette come congegni scientifici. Un genio assoluto, che torna finalmente con il film Sto pensando di finirla qui.

La trama di Sto pensando di finirla qui

La trama del film è apparentemente molto semplice: una ragazza in procinto di voler lasciare il suo fidanzato, acconsente ad andare a conoscere i genitori di lui, posticipando la sua decisione e la volontà di comunicarla al partner.

Raccontata così sembrerebbe una storiella da niente, vero? Eppure dando uno sguardo al trailer ci si rende conto subito di trovarsi al cospetto di un altro film “alla Kaufman”. Dove ogni minimo dettaglio e particolare assume un significato enorme, e dove la realtà si distorce fino a trasportarci in una dimensione diversa, dove si guarda ciò che si ha intorno con occhi nuovi…

Una delle possibili chiavi di lettura del film potrebbe essere custodita in ciò che dice la stessa protagonista di Sto pensando di finirla qui nel trailer:

Le persone amano vedersi come punti in movimento nel tempo, Penso che sia il contrario, Noi siamo fermi, e il tempo ci attraversa…

Quindi è meglio prepararsi, quello che a prima vista può sembrare una simpatica commedia, sarà in realtà un viaggio allucinante nella psiche umana, quella dei personaggi e la nostra.

Il cast del film di Charlie Kaufman

Il cast del film è molto interessante, e i quattro personaggi principali sono interpretati da Jessie Buckley, Jesse Plemons, David Thewlis e Toni Collette. I primi due formano la coppia di fidanzati, mentre Thewlis e Collette sono i genitori di lui.

Il trailer, che puoi trovare in cima all’articolo è davvero interessante e mi fa credere che Charlie Kaufman non ci deluderà, nemmeno questa volta…

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.