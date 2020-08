Troye Sivan pubblica a sorpresa il nuovo singolo “Rager Teenager”, insieme al suo video ufficiale

Il 21 Agosto uscirà il nuovo EP di Troye Sivan “In a Dream” e solo poche settimane dopo la pubblicazione del singolo “Easy”, arriva il brano “Rager Teenager”. La sua uscita è stata annunciata solo due ore e mezza prima dal cantante tramite il suo profilo Twitter, sorprendendo i fan che non pensavano di poter ascoltare così presto un’altra traccia dell’EP.

Prima del suo arrivo Troye ha condiviso un audio che comprende la registrazione di quella che appare essere l’idea dalla quale è voluto partire, da sviluppare in un secondo momento nel testo della canzone. Una conversazione avvenuta probabilmente in studio, durante la produzione del brano.

“Stai parlando con la tua versione più giovane, una parte di te che hai dimenticato con il passare degli anni. Un paio di settimane fa è come se avessi rincontrato me stesso, ero tipo ‘cavoli mi ero scordato che esisteva questa persona che si divertiva, usciva con gli amici, magari con un ragazzo a caso’ e ho pensato ‘oh, dove sei stato negli ultimi due, sei, dieci anni?’”.

“Rager Teenager” parla proprio di quella sensazione provata soprattutto quando si è ragazzini. La voglia di libertà e di divertimento. Una spensieratezza che con il passare degli anni e l’inevitabile immersione nella vita adulta spesso viene a mancare per svariati motivi.

Troye ha condiviso anche il video ufficiale che è stato girato in quello che appare essere il bagno della sua abitazione, con una semplice telecamera fissa. Il giovane, seduto vestito in una vasca, si lascia coinvolgere dal brano in totale solitudine.

Si tratta del terzo estratto -dopo “Take Yourself Home” ed “Easy”- dall’EP che avremo modo di ascoltare tra un paio di settimane. Dateci un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

Traduzione testo di Rager Teenager di Troye Sivan

[Verso 1]

Ehi, tu

Dove sei stato ultimamente?

(Tu)

A dormire, trascorrendo le notte perdendo tempo

Non avrei mai pensato che ti avrei rivisto

Perchè ti comporti come se fossi un estraneo?

Mi sento vivo, un teenager

Mi sento piuttosto bene in mezzo alla folla e io

Non avrei mai pensato di assistere a questo giorno

Eppure eccoti

[Pre-Ritornello]

Voglio solo scatenarmi

Voglio solo incasinare qualcosa e stare

Nella tua macchina stasera

Nel tuo letto stanotte

Voglio solo cantare a squarciagola

Voglio solo perdermi in una folla

Nelle tue braccia stasera

O nelle sue braccia stanotte

[Ritornello]

Ehi, mio piccolo teenager festoso

Sto provando a scoprire

Vivendo una stagione di urla

E sto elaborando

Ehi, mio piccolo teenager festoso

Mi è mancato averti attorno

Mi sei mancato da queste parti

[Verso 2]

Ehi, tu

Dove sei stato ultimamente?

(Tu)

A dormire, trascorrendo le notte perdendo tempo

Non avrei mai pensato che ti avrei rivisto

Perchè ti comporti come se fossi un estraneo?

Mi sento vivo, un teenager

Mi sento piuttosto bene in mezzo alla folla e io

Non avrei mai pensato di assistere a questo giorno

Eppure eccoci

[Pre-Ritornello]

Voglio solo scatenarmi

Voglio solo incasinare qualcosa e stare

Nella tua macchina stasera

Nel tuo letto stanotte

Voglio solo cantare a squarciagola

Voglio solo perdermi in una folla

Nelle tue braccia stasera

O nelle sue braccia stanotte

[Ritornello]

Ehi, mio piccolo teenager festoso

Sto provando a scoprire

Vivendo una stagione di urla

E sto elaborando

Ehi, mio piccolo teenager festoso

Mi è mancato averti attorno

Mi sei mancato da queste parti

Testo di Rager Teenager di Troye Sivan

[Verse 1]

Hey, you

Where you been hanging out lately?

(You)

Sleeping and spending nights, wasting time

Never thought I’d see you again in my life

Why you been acting like a stranger?

Feeling alive, a teenager

Feels kinda cool in the rager and I

Never thought I’d see the day in my life

Yet here you are

[Pre-Chorus]

I just want to go wild

I just wanna fuck shit up and just ride

In your car tonight

In your bed tonight

I just want to sing loud

I just want to lose myself in a crowd

In your arms tonight

Or in his arms tonight

[Chorus]

Hey, my lil’ rager teenager

Trying to figure it out

Living a season of screaming

And turning it out

Hey, my lil’ rager teenager

I’ve missed you around, yeah

Missed you around



[Verse 2]

Hey, you

Where you been hanging out lately?

(You)

Sleeping and spending nights, wasting time

Never thought I’d see you again in my life

Why you been acting like a stranger?

Feeling alive, a teenager

Feels kinda cool in the rager and I

Never thought I’d see the day in my life

Yet here we are

[Pre-Chorus]

I just want to go wild

I just wanna do some shit just to try

In your car tonight

In your bed tonight

I just want to sing loud

I just want to lose myself in a crowd

In your arms tonight

Or in his arms tonight

[Chorus]

Hey, my lil’ rager teenager

Trying to figure it out

Live in a season of screaming

And turning it out

Hey, my lil’ rager teenager

Trying to figure it out

Hey, my lil’ rager teenager

I’ve missed you around

Missed you around