Sono passati ormai 8 anni da quel finale lacunoso e contraddittorio che ha chiuso la grande parentesi di Lost, la serie tv di successo che ha aperto le porte ad una nuova era televisiva, eppure ancora si continua a parlarne.

L’ultima a tirar fuori la questione è stata l’attrice Evangeline Lilly, che ha raggiunto il picco di notorietà proprio con Lost nei panni della fuggiasca Kate, e che a partire da luglio è al cinema con il film “Ant-Man & the Wasp“. La Lilly ha dato una sua spiegazione al finale, cercando di dargli un senso che, diciamoci la verità, per molti di noi non ha mai avuto.

Lost un finale che trova senso nella visione religiosa della vita

Secondo quanto dichiarato da Evangeline Lilly, il finale, così come l’intera serie tv, va letto sotto una chiave filosofica e religiosa. Una sorta di fede, che non dà risposte, ma che trova senso negli interrogativi che ci lascia dentro.

In poche parole, così come Lost ci lasciava increduli e pieni di interrogativi alla fine di ogni puntata, sempre con un nuovo e più grande interrogativo da comprendere, così anche il finale non è stato pensato per avere un senso definitivo.

Le persone hanno amato il nostro spettacolo perché alla fine di ogni settimana ti lasciava con un mistero impossibile e pressante, costringeva le persone a farsi a vicenda le domande più difficili, di solito domande filosofiche, o che toccavano Dio, la religione, la realtà, e cosa significa essere umani – ha dichiarato l’attrice E poi, nel finale, sei rimasto seduto ad aspettare con fiato sospeso, pensando ‘ci daranno la risposta’. Beh, questo è ciò che le religioni fanno.

Quindi se vuoi la risposta alla grande domanda della vita, vai in chiesa, vai a Dio, trova la risposta, ma l’arte… l’arte è supposizione […] e ti chiede di guardare quello che stai vedendo, ascoltare quello che stai ascoltando, sperimentare e poi guardare nella propria anima e scoprire cosa significa per te.

Un’interpretazione di comodo? Se così non fosse, si tratta comunque di un finale non riuscito, proprio perché ha lasciato delusi milioni di fan che pure avevano adorato alla follia lo show.

Ci dispiace Evangeline, ma non ci hai convinti del tutto…