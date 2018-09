Pubblicato il secondo trailer ufficiale in italiano di “Halloween“ film sequel diretto dal regista David Gordon Green. Nelle vesti del produttore esecutivo e consulente creativo, ovviamente, non poteva mancare il grande Maestro dell’horror John Carpenter, affiancato dal produttore più in voga nel genere, ossia Jason Blum.

Le immagini del nuovo trailer ci offrono qualche dettaglio in più sulla storia. Mentre una voce fuori campo racconta ciò che era accaduto a Michael Myers nel precedente capitolo, capiamo subito che nell’aria c’è la voglia irrefrenabile di vendetta da parte di una delle vittime sopravvissute.

Una grandissima Jamie Lee Curtis ci farà di sicuro impazzire, con il suo carisma e la forza del suo personaggio assetato di vendetta.

Sinossi ufficiale di “Halloween”

Jamie Lee Curtis torna all’iconico ruolo di Laurie Strode, che giunge allo scontro finale con Michael Myers, l’uomo mascherato che le ha dato la caccia da quando era sfuggita per un soffio alla carneficina della notte di Halloween avvenuta quattro decenni prima.

Il film, distribuito dalla Universal Pictures, arriverà in Italia a partire dal 25 ottobre 2018.