L’attesa è finita, Louis Tomlinson ha finalmente rilasciato il singolo “Kill My Mind”, ora disponibile su tutte le piattaforme.

Il cantante inglese ha sorpreso il pubblico con un brano sicuramente più lontano da ciò che ha fatto ascoltare finora. Si distanzia infatti dai precedenti singoli con un’influenza indie-pop che ricorda notevolmente gli anni ’90.

È stato proprio Louis a confermare che il cambio di rotta è stato voluto ed è semplicemente il risultato di una ricerca personale che lo ha portato finalmente a sentirsi completamente a suo agio e in sintonia con la sua musica.

“Per un periodo ho pensato dovessi fare solo un certo tipo di musica che pensavo mi potesse far passare in radio, poi ho avuto un momento in cui mi sono seduto e mi sono detto che avevo bisogno di fare musica che fosse vera, per me. Le prossime canzoni che usciranno mi rappresentano davvero come artista”.

“Kill My Mind” rappresenta quel periodo della vita in cui si è portati a sperimentare nuove cose, senza pensare necessariamente alle conseguenze.

“Il diavolo nel mio cervello Mentre sussurra il mio nome Lo sento mentre dice “ah, ah, ah”

Louis lascia pero’ libero spazio all’interpretazione, affermando che i riferimenti potrebbero portare a diverse situazioni.

“Potrebbe parlare di una relazione tossica ma divertente, o potrebbe parlare di tutto quelle cose stupide che si fanno quando si è giovani mentre si attraversa la fase sperimentale” ha dichiarato.

“Tu uccidi la mia mente Riporti il mio corpo in vita E non so cosa farei ora senza di te”

Ora Louis si sta preparando per debuttare il nuovo singolo sul palco del festival Coca Cola che si terrà a Madrid il prossimo weekend, durante il quale ha affermato canterà ben cinque nuove canzoni.

Saranno tutte contenute nel suo album di debutto, la cui data di rilascio è pero’ ancora ignota.

Testo di Kill My Mind

[Verse 1]

You’re a nightmare on the dancefloor

And you hate me, and I want more

You’re a total distraction

While I’m waiting for your reaction

[Pre-Chorus]

The devil in my brain

Whispering my name

I can hear it sayin’, “Ah, ah, ah”

I can ease the pain

Just a little taste babe

And ya won’t let go of your hold on me

[Chorus]

You kill my mind

Raise my body back to life

And I don’t know what I’d do without you now

You kill my mind

Raise my body back to life

And I don’t know what I’d do without you now

[Verse 2]

Kept me living

From the last time

From a prison of a past life

On a mission just to feel like

When you kissed me for the last time

[Pre-Chorus]

The devil in my brain

Whispering my name

I can hear it sayin’, “Ah, ah, ah”

I can ease the pain

Just a little taste babe

And ya won’t let go of your hold on me

[Chorus]

You kill my mind

Raise my body back to life

And I don’t know what I’d do without you now

You kill my mind

Raise my body back to life

And I don’t know what I’d do without you now

You kill my mind

Raise my body back to life

And I don’t know what I’d do without you now

You kill my mind

Raise my body back to life

[Bridge]

Kill my, kill my, kill my

Kill my, kill my, kill my

Kill my, kill my, kill my

Kill my, kill my, kill my

[Chorus]

You kill my mind

Raise my body back to life

And I don’t know what I’d do without you now

You kill my mind

Raise my body back to life

And I don’t know what I’d do without you now

[Outro]

You kill my mind

Raise my body back to life

And I don’t know what I’d do without you now

Traduzione del testo di Kill My Mind

[Verso 1]

Sei un incubo sulla pista da ballo

E tu mi odi, e io voglio di più

Sei una totale distrazione

Mentre aspetto la tua reazione

[Pre-Ritornello]

Il diavolo nel mio cervello

Mentre sussurra il mio nome

Lo posso sentire mentre dice, “Ah, ah, ah”

Posso alleviare il dolore

Solo un piccolo assaggio babe

E tu non lascerai andare la presa che hai su di me

[Ritornello]

Tu uccidi la mia mente

Riporti in vita il mio corpo

E non so cosa farei ora senza di te

Tu uccidi la mia mente

Riporti in vita il mio corpo

E non so cosa farei ora senza di te

[Verso 2]

Continui a farmi vivere

Dall’ultima volta

Da una prigione di una vita passata

In una missione solo per provare

Quando mi hai baciato per l’ultima volta

[Pre-Ritornello]

Il diavolo nel mio cervello

Mentre sussurra il mio nome

Lo posso sentire mentre dice, “Ah, ah, ah”

Posso alleviare il dolore

Solo un piccolo assaggio babe

E tu non lascerai andare la presa che hai su di me

[Ritornello]

Tu uccidi la mia mente

Riporti in vita il mio corpo

E non so cosa farei ora senza di te

Tu uccidi la mia mente

Riporti in vita il mio corpo

E non so cosa farei ora senza di te

[Bridge]

Uccidi il mio, uccidi il mio, uccidi il mio

Uccidi il mio, uccidi il mio, uccidi il mio

Uccidi il mio, uccidi il mio, uccidi il mio

Uccidi il mio, uccidi il mio, uccidi il mio

[Ritornello]

Tu uccidi la mia mente

Riporti in vita il mio corpo

E non so cosa farei ora senza di te

Tu uccidi la mia mente

Riporti in vita il mio corpo

E non so cosa farei ora senza di te

[Outro]

Tu uccidi la mia mente

Riporti in vita il mio corpo

E non so cosa farei ora senza di te