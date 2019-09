Le immagini dal primo episodio della quarta stagione ci fanno già capire che sarà un’emozionante ritorno per la serie TV ‘Riverdale’

Preparate i fazzoletti: Riverdale sta per tornare con la stagione 4, ma questa volta lo farà con il tanto atteso episodio tributo che ricorderà lo scomparso Luke Perry, attore che interpretava Fred Andrews, il papà del protagonista Archie – a cui presta il volto KJ Apa.

La 4×01 si intitolerà “Chapter Fifty-Eight: In Memoriam“, proprio per ricordare l’attore venuto a mancare lo scorso 4 marzo, dopo un infarto avuto la settimana precedente.

L’episodio, scritto dallo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa e diretto da Gabriel Correa, è stato nominato da Sacasa stesso “Probabilmente il più importante episodio di Riverdale fatto quest’anno, se non di sempre”.

Certamente un grande salto dal sexy e provocatorio Riverdale di sempre, che non risponderà immediatamente alle domande che ha lasciato con il finale della terza stagione. Per una volta, lo show si prenderà una pausa dai numerosi omicidi e l’aria di mistero per dare spazio e tempo ad Archie e il suo gruppo di amici per affrontare una morte scioccante ed improvvisa.

Lo show ha reclutato per l’episodio Molly Ringwald — che interpreta la madre di Archie, spesso assente ma comunque amorevole — che tornerà in questa quarta stagione interamente dedicata a Perry.

Ci saranno anche molte guest-star, tra cui Ashleigh Murray come Josie McCoy, che ha lasciato Riverdale per lo spinoff Katy Keene; inoltre, farà una comparsa anche Shannen Doherty, che arriverà per ricordare il suo amico di vecchia data, nonchè co-star in Beverly Hills, 90210.

Riverdale tornerà sul canale CW il prossimo 9 Ottobre.

Nelle prime foto inizialmente condivise da People.com, possiamo vedere il cast riunirsi attorno ad Archie per aiutarlo a superare questo terribile momento. Ci sono proprio tutti: Veronica (Camila Mendes), Josie, Kevin Keller (Casey Cott), Reggie Mantle (Charles Melton), Betty Cooper (Lili Reinhart), Jughead Jones (Cole Sprouse), Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) e Toni Topaz (Vanessa Morgan).

Tutto il gruppo si riunisce per supportare Archie nel primo episodio della quarta stagione

Il gruppo guarda in alto nel cielo. Sembra che infatti i ragazzi organizzeranno un’intera giornata dedicata a Fred Andrews

Mary Andrews (Ringwald) e Archie (Apa) condividono un emozionante abbraccio in quello che sembra il giardino degli Andrews

La trama regolare di Riverdale continuerà la settimana successiva al 9 Ottobre, con l’episodio intitolato “Chapter Fifty-Nine: Fast Times at Riverdale High.”

Vedremo sicuramente del mistero, soprattutto riguardo il destino di Jughead; il team di produzione di Riverdale ha inoltre promesso un ritorno alle origini da parte dello show, descrivendo questa stagione come un tuffo nel passato, che riproporrà i temi che in primo luogo hanno fatto innamorare i fan della serie.

Emozionati per il ritorno di Riverdale? Pronti per l’episodio di tributo? Fatemi sapere nei commenti!