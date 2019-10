Grandi aspettative (e forse polemiche?) per la seconda stagione di Insatiable, prodotto Netflix che sarà disponibile sulla piattaforma da venerdì 11 ottobre. Non sembra vero che sia stata terminata anche una seconda stagione, se pensiamo alle critiche che avevano coinvolto la prima e le difficoltà a trovare un canale disposto a trasmetterla. Insatiable infatti ha esordito su Netflix venerdì 10 agosto 2018 con la prima stagione, composta da 12 episodi, ma la storia proposta dall’ideatrice Lauren Gussis non aveva convinto molti network. Anche la critica si era dimostrata poco incline ad apprezzare la serie.

Una serie avvolta da aspre polemiche

Rotten Tomatoes ha parlato di:

“grandi stereotipi, goffi commenti sociali. (…) Rendono Insatiable difficile da digerire.”

Secondo il quotidiano americano Boston Herald:

“Patty è importante, ma non è il piatto principale di Insatiable. Stranamente e in modo cruciale, il suo punto di vista spesso si perde, ignorato o trascurato, almeno nei primi episodi. Il fulcro di questa commedia oscura è Bob Armstrong.”

Per Hollywood Reporter:

“è banale, molto esagerata (anche per una serie che sembra voler andare lì per un effetto comico), poco divertente e (…) un pasticcio gonfio che richiede molto lavoro.”

Non solo: una considerevole fetta di pubblico ha accusato la serie di fat-shaming, ovvero di passare il messaggio che grasso = infelicità e magro = felicità. In effetti la protagonista Patty, quando era più formosa e grassottella, era infelice per le prese in giro e le insicurezze che non la abbandonavano mai. Mentre da quando è dimagrita per via della convalescenza che l’ha costretta a letto per mesi, è diventata più consapevole di sé e delle sue capacità.

Debby Ryan in Insatiable

I fan e il cast però hanno risposto alle critiche affermando che la volontà era quella di parlare di bullismo e sovrappeso in chiave comica ma al tempo stesso profonda. Alyssa Milano (che interpreta Coralee) su Twitter si è difesa dicendo che “non stiamo svergognando Patty. Stiamo affrontando (attraverso la commedia) il danno che si verifica dal fat-shaming”. Nonostante ciò, Insatiable ha rischiato grosso: il 24 luglio 2018, il The Guardian ha raccolto le firme di 100.000 persone, chiedendo a Netflix di cancellare la serie, accusandola di passare un messaggio pericoloso per i più giovani. Come possiamo vedere, alla fine una seconda stagione è stata realizzata, e aspettiamo di sapere come verrà accolta.

Parliamo del cast: chi rivedremo e chi conosceremo?

Per la seconda stagione, composta da 10 episodi, sono riconfermati Debby Ryan nelle vesti della protagonista Patty e Dallas Roberts nel ruolo di Bob Armstrong Jr, il suo mentore. Di conseguenza anche il suo “acerrimo nemico” Bob Barnard (Chris Gorham). Non mancheranno i compagni di scuola della Bladelle, Erinn Westbrook /Magnolia e Michael Provost/Brick. Troveremo probabilmente anche Sarah Colonna nel ruolo di Angie, madre di Patty; Kimmy Shields nei panni della migliore amica Nonnie. Irene Choi nel ruolo della irritante e modaiola Dixie; Arden Myrin in quello della milf Regina. Alyssa Milano come Coralee e Daniel Kang nel ruolo “svitato” di Donald.

Dallas Roberts e Chris Gorham in Insatiable

Insatiable 2 uscirà l’11 ottobre 2019 su Netflix, ma sappiamo già che entrerà in scena un nuovo personaggio. Alex Landi, conosciuto per aver interpretato il Dr. Nico Kim nella celebre serie Grey’s Anatomy. Non solo: si unisce al cast anche Vincent Rodriguez III, interprete di Josh in Crazy Ex-Girlfriend. Si dice che entrambi saranno personaggi ricorrenti.

Dove ci eravamo lasciati?

Nella prima stagione viene presentata Patty Bladelle, una ragazza corpulenta e insicura che viene presa in giro a scuola e vede nel cibo il suo rifugio dalle cattiverie del mondo. Resta vittima di un incidente e trascorre dei mesi in ospedale senza potersi nutrire autonomamente. Diventa magra e bellissima, e tutti sembrano vederla sotto occhi diversi. Anche lei percepisce un cambiamento, e si iscrive ai concorsi di bellezza per poter avere conferme sul suo nuovo aspetto. Conosce il suo mentore Bob Armstrong Jr, del quale si innamora segretamente, e comincia a farsi strada nello spietato mondo delle reginette di bellezza. È decisa a vendicarsi di tutti gli insulti ricevuti negli anni, e comincia a prendersi le sue rivincite. A qualsiasi costo.

Debby Ryan e Dallas Roberts in Insatiable

Nell’ultimo episodio di Insatiable, abbiamo trovato Patty tenuta in ostaggio da Stella Rose e da Roxy, la nemica di Bob (sono entrambi mentori di reginette di bellezza) e la sua protetta. Le due progettano di uccidere Patty e di fingere che si sia trattato di un suicidio, anche per vendicarsi dell’amore non più ricambiato di Bob per Stella. Bob intanto si trova di fronte ad una scelta difficile: confessare a tutti di essere innamorato dell’altro Bob, suo ex rivale, oppure restare fedele alla moglie Coralee, per la quale nutre un grande affetto. Patty riesce a sfuggire dal piano folle di Roxy e Stella e dal furgone che la teneva prigioniera, ma si trova davanti ad un altro problema: il suo ex fidanzato Christian, psicopatico.

Christian ha catturato un’altra reginetta rivale di Patty, Magnolia, l’ha drogata e l’ha rinchiusa nel baule della sua macchina. Cerca di spiegare a Patty che l’ha fatto per dimostrarle che la ama, eliminando una delle sue concorrenti. Patty però non se la sente di uccidere Magnolia, e decide di schierarsi dalla sua parte. Si arrabbia con Christian e lo picchia a morte. Patty, disperata per il gesto appena compiuto, domanda aiuto al suo mentore Bob, e gli confessa di aver fatto del male anche a Stella Rose.

Una delle scene più toccanti della prima stagione

Nel decimo episodio della prima stagione, troviamo a mio avviso una delle scene più toccanti e drammatiche. Quella in cui Patty, dopo aver litigato con Bob, si sente sola e abbandonata da tutti, non capace di superare l’ansia da prestazione e la mancanza di appoggio delle persone a lei care. Riversa così le sue frustrazioni sul cibo, come ha sempre fatto in passato. E comincia ad ingozzarsi con una torta enorme. In sottofondo, non una parola o una colonna sonora. Solo silenzio, solitudine e vergogna. Un momento nel quale molti bulimici e persone con problemi di peso si sono ritrovati, e che ha toccato anche molti spettatori lontani da questa realtà. Ti ripropongo la scena di cui parlo:

E tu cosa ne pensi delle polemiche che hanno coinvolto la serie? Credi che il messaggio che trasmette sia negativo? Seguirai la seconda stagione, dopo il finale della prima pieno di suspence?