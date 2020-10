Fedez ha pubblicato il video del suo ultimo singolo “Bella Storia”: c’è anche Chiara Ferragni

L’ultimo singolo di Fedez, Bella Storia, ha ora anche un video ufficiale pubblicato oggi. Dopo diversi giorni di anticipazioni lasciate sui social dall’artista e dalla moglie Chiara Ferragni, il pubblico ha avuto finalmente modo di vedere la sua versione intera.

E proprio i due sono protagonisti del video che vuole raccontare un rapporto al di là del tempo. La coppia finisce in una sorta di mondo futuristico ma le prime immagini ritraggono Chiara in vesti anni ’80, ricordando Sandy di Grease. Il suo Danny la andrà a prendere in sella a una moto e fuggiranno via insieme verso questo ignoto.

Chiara Ferragni nel video di Bella Storia

Fedez si è detto soddisfatto del video e ha parlato di quanto sia stato strano tornare sul set di un video musicale. I precedenti singoli hanno infatti sempre avuto dei video creati in digitale.

Per il lancio del nuovo singolo l’artista si è mostrato con un look del tutto nuovo, capelli rosa e simbolo della pace rasato sulla nuca. Nel video di introduzione narra: “Se proprio devo cucirmi addosso un simbolo voglio essere quello della pace. Siate gentili, la violenza non ha mai fatto ridere. Mai sottovalutare l’amore: siamo ancora vivi no? E allora usiamolo questo cuore“.

Bella Storia descrive la volontà di buttarsi in una nuova relazione senza pensare alle conseguenze delle proprie azioni. “Potremmo prendere un taxi come De Niro / Spegnere tutte le luci a San Siro” nella speranza di vivere ogni momento al massimo delle sue potenzialità. “Possiamo fare bella storia bella, bella storia bella” ripete nel ritornello.

Fedez e Chiara Ferragni nel video di Bella Storia

Il nuovo singolo segue il tormentone estivo Bimbi per strada (Children) e il remix di Roses che Fedez ha voluto realizzare con Dargen D’Amico. Il primo singolo che ha rappresentato il suo ritorno sulla scena dopo un periodo di pausa è stato pero’ Problemi con tutti (Giuda), senza contare la collaborazione con Cara in Le Feste di Pablo.

Fedez e Chiara hanno annunciato solo alcuni giorni di essere in attesa del secondo figlio e lo hanno fatto condividendo alcuni teneri scatti del loro primogenito, Leone. Insomma, delle settimane davvero ricche di emozioni per loro.