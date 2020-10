La carriera di Millie Bobby Brown sta letteralmente prendendo il volo. La bellissima e talentuosa attrice sedicenne, diventata famosa per tutti noi con il suo ruolo di Undici in Stranger Things, ha di recente confidato di essere stata precedentemente scartata al provino di un’altra grande serie tv, Game of Thrones!

Il rifiuto, uno dei tanti, l’aveva così tanto scoraggiata, da farle quasi gettare la spugna e smettere di tentare di diventare un’attrice. Il destino però, ha voluto premiare la sua tenacia, facendola diventare, ad oggi, una delle giovanissime attrici più promettenti.

Il racconto di Millie Bobby Brown sul rifiuto ai provini di Game of Thrones

Dopo aver raccontato la difficoltà di emergere per una giovane attrice nell’industria dell’audiovisivo, Millie ha voluto raccontare come si è compiuto il suo destino dopo l’ennesimo doloroso rifiuto ricevuto proprio ai provini per Game of Thrones. Ecco le sue parole:

Quest’industria è piena di rifiuti e provini andati male. Si ricevono tantissimi no prima di ottenere un sì. E io stavo facendo provini per spot pubblicitari, e per qualsiasi cosa, praticamente. Poi ho fatto un provino per Game of Thrones, e sono stata rifiutata. Allora ho pensato “È davvero difficile”, credo che semplicemente volessi tantissimo quel ruolo. Per cui ho deciso di fare quest’ultimo tentativo per uno show di Netflix chiamato Montauk… Millie Bobby Brown

Montauk, per chi non lo sapesse, era il primissimo titolo della serie tv poi diventata Stranger Things, serie che ha portato Millie Bobby Brown al successo mondiale e che, come una vera porta del destino, le ha spalancato il mondo delle opportunità, portandola poi ad interpretare la protagonista di un film, Enola Holmes nell’omonima pellicola Netflix.

Cosa imparare da questa bellissima storia? Che non bisogna mollare mai. Anche dopo una brutta sconfitta può tornare il sereno!

Cosa ne pensi della storia raccontata da Millie Bobby Brown? Lascia un commento per farci sapere.