Annunciate le nomination degli MTV EMA 2020: a dominare ancora una volta è Lady Gaga

Il prossimo 8 novembre si terranno gli MTV EMA (Europe Music Awards) in modalità ancora non del tutto chiare. Con molte probabilità non saranno poi così diverse rispetto a quelle dei Video Music Awards, che si sono svolti lo scorso agosto. MTV ha dato vita a una serata dove la musica ha fatto da protagonista e gli ospiti si sono esibiti in collegamento da diverse location. Anche i premi sono stati consegnati sul posto.

A un mese di distanza dal suo avvenimento sono state annunciate le nomination per gli EMA 2020, che vedono dominare ancora una volta Lady Gaga. L’icona pop è nominata in sette categorie, comprese quelle di miglior video, miglior canzone e miglior collaborazione per Rain On Me insieme ad Ariana Grande. Gaga è uscita vincitrice anche dei VMA portandosi a casa il maggior numero di premi della serata. Al secondo posto dei più nominati un pari merito: Justin Bieber e i BTS, entrambi con cinque nomination.

Gruppo K-Pop dei BTS

Quest’anno sono state introdotte per la prima volta agli EMA tre categorie, due delle quali il pubblico già conosce perché nate in occasione dei Video Music Awards: miglior artista latino, il video con il miglior messaggio e infine il miglior “virtual live”. Nella categoria miglior artista italiano sono stati nominati Irama, Random, Elettra Lamborghini, Diodato e Levante.

Gli artisti che si esibiranno saranno annunciati nelle prossime settimane, nel frattempo il pubblico potrà votare i propri preferiti sul sito degli EMA. Le votazioni chiuderanno il 2 novembre mentre per scoprire tutti i vincitori l’appuntamento è per l’8 novembre.

La lista completa delle nomination degli MTV EMA 2020

Miglior video

Billie Eilish, “everything i wanted”

Cardi B f. Megan Thee Stallion, “WAP”

DJ Khaled ft. Drake, “Popstar”

Karol G ft. Nicki Minaj, “Tusa”

Lady Gaga and Ariana Grande, “Rain on Me”

Taylor Swift, “The Man”

The Weeknd, “Blinding Lights”

Miglior artista

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Lady Gaga

Miley Cyrus

The Weeknd

Miglior canzone

BTS, “Dynamite”

DaBaby ft. Roddy Ricch, “Rockstar”

Dua Lipa, “Don’t Start Now”

Lady Gaga and Ariana Grande, “Rain on Me”

Roddy Ricch, “The Box

The Weeknd, Blinding Lights”

Miglior collaborazione

BLACKPINK x Selena Gomez, “Ice Cream”

Cardi B ft. Megan Thee Stallion, “WAP”

DaBaby ft. Roddy Ricch, “Rockstar”

Justin Bieber ft. Quavo, “Intentions”

Karol G ft. Nicki Minaj, “Tusa

Lady Gaga and Ariana Grande, “Rain on Me”

Sam Smith and Demi Lovato, “I’m Ready”

Miglior artista pop

BTS

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Katy Perry

Lady Gaga

Little Mix

Miglior gruppo

5 Seconds of Summer

BLACKPINK

BTS

Chloe x Halle

CNCO

Little Mix

Miglior artista emergente

BENEE

DaBaby

Doja Cat

Jack Harlow

Roddy Ricch

YUNGBLUD

I migliori fan

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Miglior artista latino

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Karol G

Maluma

Ozuna

Miglior artista rock

Coldplay

Green Day

Liam Gallagher

Pearl Jam

Tame Impala

The Killers

Miglior artista hip-hop

Cardi B

DaBaby

Drake

Eminem

Megan Thee Stallion

Roddy Ricch

Travis Scott

Miglior artista elettronico

Calvin Harris

David Guetta

Kygo

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

Miglior artista alternativo

blackbear

FKA twigs

Hayley Williams

Machine Gun Kelly

The 1975

twenty one pilots

Miglior artista italiano

Irama

Elettra Lamborghini

Random

Diodato

Levante

Video con il miglior messaggio

Anderson .Paak, “Lockdown”

David Guetta & Sia, “Let’s Love”

Demi Lovato, “I Love Me”

H.E.R., “I Can’t Breathe”

Jorja Smith, “By Any Means”

Lil Baby, “The Bigger Picture”

Miglior Virtual Live

BTS, Map of the Soul Concert Live Stream

J Balvin, Behind the Colores Live Experience

Katy Perry, @ Tomorrow Land Around the World

Little Mix, UNCancelled

Maluma, Papi Juancho Live

Post Malone, Nirvana Tribute