Finalmente, dopo una lunga ed estenuante attesa, ecco le prime immagini del nuovo film tratto da un’opera di Alan Moore dal titolo The Show presentate in un primo sorprendente trailer.

Alan Moore, come molti sapranno, è stato autore di fumetti come Watchman e V per Vendetta, diventati poi film molto amati e acclamati. Ci aspettiamo senz’altro lo stesso da The Show, il visionario film in arrivo.

La trama e il trailer di The Show di Alan Moore

La storia parla di Fletcher Dennis, un uomo incaricato di trovare un antico manufatto andato rubato. L’impresa lo catapulterà in situazioni assurde e visionarie, inimmaginabili, tra personaggi insoliti e pericolosi come gangster che praticano il Vodoo, belle addormentate in coma e donne misteriose e violente…

Già dalle prime scene del trailer, che vi mostriamo in cima all’articolo, si può capire la particolare atmosfera del film, tra il sogno e l’immaginazione; un mondo fantastico, irreale, che sembra quasi una rappresentazione fittizia… è appunto lo Show che da il titolo al film, una messa in scena piena di meraviglie, allo stesso tempo sorprendenti ed inquietanti.

La fotografia, già da queste prime immagini, appare meravigliosa, piena di luci e ombre e di colori che accompagnano gli stati d’animo dei personaggi in scena.

Il film, diretto dal regista Mitch Jenkins, ha un cast molto interessante, formato da Tom Burke che veste i panni del protagonista Fletcher Dennis, e poi Siobhan Hewlett, Ellie Bamber, Richard Dillane, Sheila Atim e un piccolo ruolo sarà affidato anche allo stesso Alan Moore.

Purtroppo il film non ha ancora una data d’uscita, ma verrà presentato in anteprima il 12 ottobre al Sitges Film Festival. Ci toccherà aspettare, dunque, ma prima o poi arriverà anche nelle nostre sale.

E tu cosa ne pensi di questo primo trailer di The Show? Lascia un commento qui sotto per dire la tua al riguardo.