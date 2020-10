Sono passati 3 anni da quando Ultimo ha pubblicato Pianeti, primo album in studio della sua carriera, primo singolo con lo stesso titolo, primo passo verso un successo che non si è fatto attendere a lungo.

Per festeggiare questo importante anniversario, Ultimo ha voluto condividere con i fan un emozionante ricordo che tenesse conto dell’uscita del brano Pianeti, dell’ottobre 2017, e dell’incredibile sold-out ottenuto successivamente allo Stadio Olimpico di Roma. Bisogna infatti ricordare che Ultimo è il più giovane artista italiano che si sia esibito in uno stadio, avendo così tanti fan da non potersi accontentare di un normale palazzetto.

Ed è proprio in un Olimpico pieno di luci e voci che si è creata quella particolare magia che Ultimo ha voluto mostrare nel suo video, accompagnando il tutto con un augurio pieno di emozione.

Il video di Ultimo dedicato a Pianeti

Ecco il video che Ultimo ha pubblicato sul suo Instagram ufficiale nel quale ricorda l’anniversario di Pianeti e il suo memorabile concerto a Roma:

Fra migliaia di luci le voci di tantissimi fan si uniscono in un unico grande coro, mentre cantano sulle note di Pianeti. Un video da brividi, che non può non emozionare. E’ questo il modo di Ultimo per ringraziare i suoi fan e per ricordare loro che, l’evento La Favola tenuto all’Olimpico lo scorso anno, è solo il primo di un grande tour che sarebbe dovuto iniziare quest’estate, ma che per via della pandemia di Covid-19 è stato spostato al 2021.

Ecco le date per il tour del 2021 di Ultimo:

4 giugno: Bibione – Stadio Comunale

8 giugno: Torino – Stadio Olimpico Grande

12 giugno: Napoli – Stadio San Paolo

13 giugno: Napoli – Stadio San Paolo

16 giugno: Firenze – Stadio Franchi

17 giugno: Firenze – Stadio Franchi

21 giugno: Modena – Stadio Braglia

25 giugno: Ancona – Stadio del Conero

29 giugno: Pescara – Stadio Adriatico

2 luglio: Milano – Stadio San Siro

3 luglio: Milano – Stadio San Siro

8 luglio: Bari – Stadio San Nicola

18 luglio: Roma – Circo Massimo

