Chi non ricorda quel viso da bambina e quella voce capace di arrivare dritta dritta al cuore..? Sono passati 13 anni da quando ancora minorenne Anna Tatangelo si esibiva sul palco di Sanremo. Era il 2005 e con “Ragazza di Periferia” (una delle sue canzoni più celebri) salì sul podio conquistando il terzo posto nella categoria Donne al festival di Sanremo. A distanza di anni, la Tatangelo ripropone al suo pubblico la canzone, in una chiave completamente nuova. È ufficiale: Anna Tatangelo torna con Ragazza di Periferia. Un arrangiamento ex novo, in collaborazione con Achille Lauro e Boss Doms. Due mondi completamente differenti uniti in un unico progetto, un mix nato sotto il segno di origini comuni, quelle della periferia. Nuove sonorità per “Ragazza di periferia“, rivestita di una veste nuova dallo stesso Lauro, in team col fedelissimo Boss Doms. A suggellare la nascita di questo nuovo percorso, il 7 novembre Anna sarà ospite sul palco del concerto di Achille Lauro all’Alcatraz di Milano. La canzone della Tatangelo sarà dunque pubblicata il prossimo 9 novembre.

Il ritorno di Anna Tatangelo con “Chiedere scusa”

La canzone in uscita in collaborazione con Achille Lauro, potrebbe far parte del nuovo album della cantante, il quale annunciato per lo scorso settembre, pare sia slittato di qualche settimana. Solo supposizioni però al momento: non è dato sapere se questa nuova versione della canzone sarà poi effettivamente inclusa all’interno del nuovo disco della Tatangelo. Un ritorno discografico, quello della cantante, annunciato contestualmente all’uscita del singolo “Chiedere scusa“, scritto da Matteo Buzzanca e prodotta da Placido Salamone e Mattia Panzarini. La notizia di un suo ritorno sulla piazza della musica, ha allietato sicuramente i fan della cantante di Sora, che durante gli anni, nonostante i periodi di pausa, è sempre stata apprezzata. E di certo, non sono mancati i riconoscimenti: nel corso della sua carriera ha conseguito diversi premi, incluso un Premio Mia Martini Giovani, un Venice Music Award e un Wind Music Award.