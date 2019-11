È ufficialmente disponibile l’intera colonna sonora del film “Charlie’s Angels” prodotta da Ariana Grande, presente in ben cinque delle undici tracce dell’album.

Dopo il singolo di lancio “Don’t Call Me Angel” in collaborazione con Miley Cyrus e Lana Del Ray, spicca un ulteriore trio femminile nella traccia “Bad To You”: Ariana si affianca in questo brano alle colleghe e amiche Nicki Minaj e Normani.

Per Ariana e Nicki questo rappresenta il sesto brano rilasciato insieme, mentre la prima collaborazione insieme a Normani. Quest’ultima oltre a essere stata elogiata dalla Minaj, ha preso parte all’ultimo tour della Grande, aprendo i concerti in America.

Le due, oltre a supportarsi professionalmente, hanno instaurato un forte legame. Ariana ha collaborato con la giovane sul suo pezzo di debutto “Motivation”.

“Bad To You” fa parte della colonna sonora del film che in Italia potremo vedere nelle sale a Gennaio. Il brano vede le protagoniste rimproverare i propri partner che sembrano curarsi di loro solo quando ricevono attenzioni negative.

“Ora tiriamo la tua catena

Solo per svegliarti

Ti tiriamo fino a romperti

Ora stai passando di livello

Perchè sei carino con me

Solo quando sono cattiva con te?” Tratto dal testo di Bad To You

In origine questo brano non avrebbe dovuto comprendere Nicki e Normani bensì Dua Lipa.

Proprio Ariana ha dichiarato come “Bad To You” fosse stata pensata per lei e la cantante inglese, purtroppo pero’ la data di uscita andava a intromettersi nei piani di rilascio del nuovo singolo di Dua. Non potendo incastrare le due cose la Grande ha deciso di chiamare al rapporto le due artiste.

“Bad To You” è solo una delle tracce contenute nella colonna sonora, attualmente disponibile sulle piattaforme digitali.

Che ne pensate di questa traccia?

Traduzione del testo di Bad To You di Ariana Grande, Nicki Minaj e Normani

[Intro: Nicki Minaj & Ariana Grande]

Ciao, Charlie (Ooh)

Ariana, Normani (Ooh)

Uh, andiamo

[Verso 1: Normani]

Tesoro, sto alimentando la dipendenza

Volando avanti e indietro, mi sento come un’acrobata

Occhi marroni, così cado in sottomissione

Impaziente di riprendermi, ma che diavolo?

[Pre-Ritornello: Normani]

Ora tiriamo la tua catena

Solo per svegliarti, per svegliarti

Ti tiriamo fino a spezzarti

Ora stai passando di livello, passando di livello, ah, ah

[Ritornello: Normani, Nicki Minaj & Ariana Grande]

Perchè sei carino con me

Quando sono cattiva con te?

Perchè lo sei solo?

Perchè sei carino con me (Yeah, yeah, yeah)

Solo quando sono cattiva con te?

Perchè lo sei solo?

Ti amo e ti odio, dipende dal giorno

Dimmi perchè sei carino con me solo (Yeah, yeah, yeah)

Quando sono cattiva con te?

Perchè lo sei solo?

[Verso 2: Ariana Grande]

Smettila di pensare come una vittima

Questa volta, te lo tirerò indietro

Ragazzo, riesci ad affrontarlo?

Ti ho fatto inciampare, non ti ho dato attenzioni

In questo modo ho capito come sei

[Pre-Ritornello: Ariana Grande]

Ora tiriamo la tua catena

Solo per svegliarti (già), per svegliarti (già)

Ti tiriamo fino a spezzarti

Ora stai passando di livello, passando di livello, ah, ah

[Ritornello: Ariana Grande, Nicki Minaj]

Perchè sei carino con me (Hey)

Quando sono cattiva con te?

Perchè lo sei solo?

Perchè sei carino con me (Yeah, yeah, yeah)

Solo quando sono cattiva con te? (Così cattiva)

Perchè lo sei solo?

Ti amo e ti odio, dipende dal giorno

Dimmi perchè sei carino con me solo (Yeah, yeah, yeah)

Quando sono cattiva con te?

Perchè lo sei solo?

[Verso 3: Nicki Minaj]

Mm, ehi

Perchè sei carino solo quando sono cattiva, ragazzo? Psha

Torna al tuo lavoro come se fossi un impiegato, ragazzo, psha

Lo sai che sono insolente, psha

Non ho intenzione di star dietro a questa giostra ancora e ancora

Perchè continuiamo a girare

Ma non voglio pagliacci attorno a me (Brrr)

Gli dico “Chi stai ammanettando?”

Lo faccio sbuffare e annoiare

Lui continua a chiamarmi “Tesoro”

Come se fossi un panino nel forno

Ho detto

[Ritornello: Ariana Grande, Nicki Minaj & Normani]

Perchè sei carino con me (Oh già)

Quando sono cattiva con te? (Quando sono cattiva con te)

Perchè lo sei solo?

Perchè sei carino con me (Oh, oh, eh)

Solo quando sono cattiva con te? (Cattiva con te)

Perchè lo sei solo?

Ti amo e ti odio, dipende dal giorno

Dimmi perchè sei carino con me solo (Così carino)

Quando sono cattiva con te?

Perchè lo sei solo?

Testo di Bad To You di Ariana Grande, Nicki Minaj e Normani

[Intro: Nicki Minaj & Ariana Grande]

Hello, Charlie (Ooh)

Ariana, Normani (Ooh)

Uh, let’s go

[Verse 1: Normani]

Baby, I’ve been feedin’ the addiction

Flyin’ from there and back, felt like an acrobat

Brown eyed, so I fell into submission

Eager to catch myself, like what the hell?

[Pre-Chorus: Normani]

Now we pull your chain

Just to wake you up, wake you up

Push you ‘til you break

Now you’re steppin’ up, steppin’ up, ah, ah

[Chorus: Normani, Nicki Minaj & Ariana Grande]

Why are you only good to me

When I’m bad to you?

Why are you only?

Why are you only good to me (Yeah, yeah, yeah)

When I’m bad to you?

Why are you only?

Loving you and hating you is in, depending on the day

Tell me why are you only good to me (Yeah, yeah, yeah)

When I’m bad to you?

Why are you only?

[Verse 2: Ariana Grande]

Stopped thinking like a victim

This time, I’ll throw it back

Boy, can you handle that?

Got you trippin’, gave you no attention

That’s when I figured out what you’re about

[Pre-Chorus: Ariana Grande]

Now we pull your chain

Just to wake you up (Yeah), wake you up (Yeah)

Push you ‘til you break

Now you’re steppin’ up, steppin’ up, ah, ah

[Chorus: Ariana Grande & Nicki Minaj]

Why are you only good to me (Hey)

When I’m bad to you?

Why are you only?

Why are you only good to me (Yeah, yeah, yeah, yeah)

When I’m bad to you? (So bad)

Why are you only?

Loving you and hating you is in, depending on the day

Tell me why are you only good to me (Yeah, yeah, yeah)

When I’m bad to you?

Why are you only?

[Verse 3: Nicki Minaj]

Mm, ayo

Why you only nice when I get bad, boy? Psha

Get back on your job like you employed, boy, psha

You know that I’m saucy, got that sauce, soy, psha

I ain’t ‘bout to stay up on this merry-go-round and round

‘Cause we go ‘round and ‘round

But I don’t want no clowns around me (Brrr)

I tell him, “Who is you cuffin’?”

I got him huffin’ and puffin’

He keep on callin’ me “baby”

Like I’m a bun in the oven

I said

[Chorus: Ariana Grande, Nicki Minaj, Normani, Ariana Grande & Normani]

Why are you only good to me (Oh yeah)

When I’m bad to you? (When I’m bad to you)

Why are you only?

Why are you only good to me (Oh, oh, eh)

When I’m bad to you? (When I’m bad to you)

Why are you only?

Loving you and hating you is in, depending on the day

Tell me why are you only good to me (So good, uh)

When I’m bad to you?

Why are you only?