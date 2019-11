Un film che promette azione e suspense: ecco la trama di Hypnotic con Ben Affleck

Ben Affleck è stato scelto come protagonista del film Hypnotic, un action thriller scritto e diretto da Robert Rodriguez, il regista di film come Sin City e C’era una volta in Messico. Un progetto che sembra essere molto interessante, con un attore che con una buona sceneggiatura, a mio avviso, è in grado di portare in scena personaggi molto ben interpretati.

La trama di Hypnotic

Della trama di Hypnotic si sanno ancora poche, ma essenziali cose. Ben Affleck interpreterà un detective che rimane impigliato in un mistero che coinvolge la figlia scomparsa e un programma segreto del governo. L’azione si intersecherà a delle indagini su una serie di impossibili rapine di alto livello.

Solstice Studios e Studio 8 hanno svelato una partnership strategica per il film prima dell’American Film Market di quest’anno e prevedono di firmare la coproduzione all’AFM. Le due società produrranno il film, con Solstice a capo della distribuzione americana e delle vendite internazionali, mentre Studio 8 mantiene l’opzione di cofinanziare.

Alcune fonti confermano che Rodriguez e i produttori stanno cercando di combinare le date di produzione per adattarsi al fitto programma di Affleck. Le riprese di Hypnotic dovrebbero iniziare entro aprile 2020.

Tanto lavoro per Ben Affleck

Il vincitore dell’Oscar ha sei mesi frenetici avanti a sé. Innanzitutto il suo thriller Deep Water, con Ana de Armas, che sarà messo in produzione questo mese, seguito dal film drammatico di Ridley Scott The Last Duel, che dovrebbe iniziare la produzione all’inizio del 2020.

Infine Affleck ha recentemente terminato il film di Netflix The Last Thing He Wanted con Anne Hathaway, e il film drammatico sul basket The Way Back.

Si prospetta un nuovo anno molto fitto per Affleck che vive un periodo molto bello della sua carriera. Come te lo immagini nel film Hypnotic di Rodriguez? Scrivi un commento per farcelo sapere!