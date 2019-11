Il suo Live album “Atlantico On Tour” non solo contiene numerose tracce registrate dal vivo durante i concerti tenuti nel corso dell’anno, ma anche tre inediti. Oltre a “Duemila Volte”, rilasciato come singolo ufficiale, abbiamo avuto modo di ascoltare anche “Destino Avanti” e “Calci e Pugni”.

“Calci e Pugni” è il brano scritto insieme al collega Gazzelle. Due artisti che hanno la capacità di saper trasmettere attraverso la musica un’emozione in grado di coinvolgere tutti coloro che si sono ritrovi, anche solo una volta, a vivere una situazione simile a quella raccontata.

Significato del testo di Calci e Pugni di Marco Mengoni

Il brano racconta di come ci si possa trovare nella condizione di ricercare inutilmente l’attenzione di una persona. Parla di un rapporto ormai giunto al termine che non si riesce pero’ a lasciare andare.

“Io che ormai non parlo quasi mai

E tu che fumi ancora

Anche se non tira più

E ho ribaltato casa

Per cercare di ritrovarti

E ho buttato giù l’armadio

A calci e pugni

Solo per impressionarti” Tratto dal testo di Calci e Pugni

Da entrambe le parti sembra esserci la lucidità per capire che le cose non vanno più, ma nella maggior parte dei casi è spesso la parte più emotiva a prevalere. E allora nasce la speranza che qualcuno possa intromettersi nel proprio cammino, riuscendo a facilitare la chiusura del capitolo.

“E spero arrivi qualcun altro

Che possa aiutarti

Ad abbandonarmi

E spero arrivi qualcun altro

Che possa aiutarmi

Ad abbandonarti” Tratto dal testo di Calci e Pugni

Si tratta di una ballad nella quale si deve la presenza degli archi a Rob Moose, straordinario musicista che ha collaborato nella sua vita con numerosi artisti, da John Legend a Bon Iver.

La scrittura a quattro mani di Marco e Gazzelle insieme all’unicità della voce del cantante ha dato vita a un dipinto di emozioni.

“Calci e Pugni” sarà uno dei brani che Marco porterà sul palco questo mese, durante l’ultima lega del suo tour. La prima data avverrà proprio nella giornata di oggi, a Perugia. Ancora disponibili pochissimi biglietti per le tappe che lo porteranno in giro per l’Italia. Potete dare un’occhiata QUI se interessati.

E per concludere, oltre al live album, è attualmente disponibile sulle piattaforme di streaming che ne supportono il format, la prima puntata del podcast “Il Riff di Marco Mengoni”. Ospite della prima puntata il sindaco di Milano Beppe Sala.

Ancora due mesi ci separano dalla fine dell’anno in corso, avrà terminato le sue sorprese o avrà ancora qualcosa in serbo per il pubblico? Staremo a vedere.

Intanto fateci sapere cosa ne pensate del brano “Calci e Pugni”!

Testo di Calci e Pugni di Marco Mengoni

E, guarda com’è là

La luce tra gli indù

Il tuo volto è a metà

Sai, non mi ricordo più

Quant’è che siamo qui

A guardare la tv

Io, che ormai non parlo quasi mai

E tu che fumi ancora

Anche se non tira più

E ho ribaltato casa

Per cercare di ritrovarti

E ho buttato giù l’armadio

A calci e pugni

Solo per impressionarti

E spero arrivi qualcun altro

Che possa aiutarti

Ad abbandonarmi

E spero arrivi qualcun altro

Che possa aiutarmi

Ad abbandonarti

Ti ho visto partire lontano lontano

E poi tornare di botto

Con gli occhi diversi, la faccia diversa e un nuovo cappotto

Le mani, le mani, le mani, le mani e poi un sacco di pioggia

Il cielo che cambia colore ogni volta che scegli di fare l’amore

E ho ribaltato tutta casa

Per cercare di ritrovarti

E ho buttato giù l’armadio

Un’altra volta

Solo per impressionarti

E spero arrivi qualcun altro

Che possa aiutarti

Ad abbandonarmi

E spero arrivi qualcun altro

Che possa aiutarmi

Ad abbandonarti