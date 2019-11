Il Re del brivido Stephen King ha approvato in pieno la sceneggiatura di Doctor Sleep, preferendola a quella del prequel The Shining di Kubrick!

Le prime recensioni di Doctor Sleep, al cinema in questi giorni, hanno dimostrato che il film è un degno sequel di The Shining, ma Stephen King ci tiene a sottolineare e spiegare in che modo Doctor Sleep ha “riscattato” il primo film.

Doctor Sleep è basato sull’omonimo romanzo di King ed è il sequel del film del 1980 del regista Stanley Kubrick The Shining, anche esso ispirato ad uno dei capolavori di King.

Doctor Sleep riscatta The Shining… parola di King

Il regista Mike Flanagan di The Haunting of Hill House è subentrato per adattare Doctor Sleep al grande schermo e King ha affermato che il suo adattamento “riscatta” ciò che non gli piaceva di The Shining di Kubrick. Lo scrittore, infatti, non ha mai fatto mistero del suo disappunto per quanto riguarda l’adattamento di The Shining.

Ecco le parole di King riguardo a Doctor Sleep:

“Ho letto la sceneggiatura molto, molto attentamente. Perché ovviamente speravo in un buon lavoro con il sequel, perché la gente conosce il libro e pensavo ‘Non voglio rovinare tutto’. Mi sono divertito con tutti i film di Mike Flanagan, e ho già lavorato con lui in precedenza per Il gioco di Gerald. Quindi, ho letto molto attentamente la sceneggiatura e mi sono detto: ‘Tutto ciò che non ho mai apprezzato della versione di Kubrick di The Shining per me qui è redento!”

Parole molto forti! Chissà cosa penserebbe al riguardo Kubrick…

Il regista Flanagan, nel frattempo, ha rivelato che King, dopo aver approvato la sceneggiatura, non ha interferito in alcun modo nello sviluppo del sequel, generando il lui una grande ansia.

“Dopo aver approvato lo script, King si fa sempre da parte, e lo fa in modo molto intenzionale- ha spiegato Flanagan. -dice: ‘Il libro è il libro e voglio che il film sia tuo. Non voglio interferire’. “Ma sai che, appena sarà fatto, lo vedrà, e a causa di quello che è successo con The Shining sai anche che se non gli piace quello che fai, non ci andrà giù leggero… Quindi, c’è questa grande paura! Anche se non è alle tue spalle, ogni giorno pensi a quando lui vedrà il film…”

Doctor Sleep è nelle sale cinematografiche italiane dal 31 ottobre. L’hai già visto? Lascia un tuo parere nei commenti!