La dea brasiliana Anitta ha fatto passi da gigante nel mercato statunitense nel 2020.

Da quando ha firmato un contratto discografico con la Warner Music, ha pubblicato dei singoli niente male. Il primo è un sexy singolo dal titolo “Tócame” e poi ha ottenuto un enorme successo in streaming (140 milioni e oltre di stream) con il famoso “Me Gusta“, una collaborazione con Cardi B e Myke Towers. La ventisettenne in questo secondo lockdown è tornata con un aggiornamento in spagnolo della hit del 1992 di Mary J. Blige “Real Love“, che Anitta ha trasformato in “Amor Real“.

Nelle mani di Anitta, la canzone diventa un singolo latino molto orecchiabile e, grazie al testo originale di Mary, diventerà sicuramente un inno natalizio per i paesi latini.

È sempre pericoloso armeggiare con un classico come Real Love di Mary J. Blidge, ma questa versione funziona molto bene. Il che è un sollievo, perché ascolteremo molto spesso la canzone dato che “Amor Real” fa parte della campagna di Natale di Target.

A te piace? Dì la tua opinione nei commenti. Qui sotto il testo in lingua originale del brano.

Il testo di Amor Real

Real love (Yeah)

Buscando amor real (Contigo)

Alguien para ver mi corazón

Real love (Ah, ah-ah)

I’m searchin’ for a real love (Contigo)

A real love

This irreplacable feelin’

Quiero quedarme y nunca irme, baby

It don’t matter the season

Siempre puedo sentir eso aquí

All the lights and all of the colors

They just wanna be with each other

We got the whole world to discover (Yeah, yeah)

Sé que cualquiera pagaría

Millones por еste momento

Pero еsto no tiene precio

Real love (Yeah)

Buscando amor real (Contigo)

Alguien para ver mi corazón

Real love (Ah, ah-ah)

I’m searchin’ for a real love (Contigo)

A real love

Everybody come vibe with me

Es inigualable aquí

Why don’t you come on baby, move your feet

Siente mi corazón latir

Yeah, hombre o mujer, déjalo ser, come join me

Vámono’ de fiesta, tengo la respuesta, we in this together

Soon you’ll see

All the lights and all of the colors

They just wanna be with each other

We got the whole world to discover (Discover, yeah)

Sé que cualquiera pagaría

Millones por este momento

Pero esto no tiene precio

Amor real (Yeah)

Buscando amor real (Contigo)

Alguien para ver mi corazón

Real love (Ah, ah-ah)

Estoy buscando amor real (Contigo)

Real

Creo que puedo, suelta mi cabello

Cara, leggo

I need some real love

Juntos podemos vivir como queremos

Cara, leggo

Amor real (Yeah)

Buscando amor real (Contigo)

Alguien para ver mi corazón

Real love (Ah, ah-ah)

Estoy buscando amor real (Contigo)

Real

Oh, real love