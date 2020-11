A sette anni dall’ultimo album, Claudio Baglioni apre le porte del prossimo album con il singolo Io Non Sono Lì, in attesa che l’album per intero atteso per il 4 dicembre.

Io Non Sono Lì è una profonda ed emotiva ballad carica di amore e nostalgia, che nello stile e nel ritmo ci catapulta nella musica in puro stile Claudio Baglioni, uno stile inconfondibile che infonde immediatamente nostalgia anche in tutti noi. La canzone, in rotazione radiofonica da oggi, è disponibile in tutti gli store on line.

Il significato della canzone Io Non Sono Lì di Claudio Baglioni

Il tema del testo di Io Non Sono Lì è quello della distanza all’interno di un rapporto di coppia, una distanza non ben definita, forse passata, forse presente, ma comunque molto forte, che genera un senso di mancanza e di profonda nostalgia.

I significato del testo sta proprio nella distanza e nella mancanza descritte nelle varie strofe attraverso immagini vivide, di vita quotidiana di questa lei, forse reale, forse immaginata, ma comunque frutto di un amore immenso. Nel testo, il lui cantante è lontano, e immagina quindi tutte le azioni della sua donna lontana, dal risveglio alla doccia mattutina, per seguirla poi al lavoro e fino a sera, quando soltanto l’amore può dare senso alle giornate.

Io Non Sono Lì è il primo brano estratto dall’album In questa storia, che è la mia che uscirà il prossimo 5 dicembre i ben 5 versioni diverse. Nell’attesa dell’album per intero non ci resta che ascoltare e riascoltare questo bellissimo singolo.

E tu cosa ne pensi di Io Non Sono Lì di Claudio Baglioni? Lascia un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensi, dopo aver letto il testo che trovi qui di seguito.

Il testo di Io Non Sono Lì di Claudio Baglioni

Chi lo sa se ti alzi ancora mezza addormentata

se ti scaldi il petto con la tazza tra le dita

se ti fai la doccia sulle punte a schiena un po’ inarcata

se ti provi tutti gli abiti e non c’è mai un si

Chi lo sa se cerchi dove l’auto è parcheggiata

se la in mezzo al traffico ti metti la matita

se ti volti verso me con la tua faccia stralunata

io ti vedo e chiedo perché invece resto qui

se è meglio esserci o non esserci

Io non sono li

li dov’eri tu

quanto l’aurora ci stupì

in quel temporale che un’estate già partì

dentro un bacio eterno che il cuore ci stordì

tra i desideri e giuramenti che il mondo non udì

mi sento come se io fossi li

Chi lo sa se arrivi sempre all’ultimo affannata

se tu mangi poco e non ti trovi dimagrita

se ti alleni con la stessa maglia logora e bagnata

se ti vedi con le amiche a ridere di chi

Chi lo sa se a cena ti sei solo un po’ ubriacata

se rientri tardi e ti abbandoni giù sfinita

se ti appoggi al mio cuscino con la testa già assonata

e ti pesa un senso pure di ?

che è come esserci o non esserci

Io non sono li

dove fosti tu

mentre una stella ci smaltì

lungo il falsopiano che un inverno ci tradì

sotto quella neve che i passi ci sbiadì

nelle carezze negli abbracci che il gelo

e spingo come se io fossi lì

Io non li

dove sarai tu

e il nostro amore che appassì

con le parole e con le note

che poi il tempo ammutolì

che canto come se io fossi li