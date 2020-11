Anche Marco Carta si fa trasportare dalla nostalgia dei mitici anni ’80. Ad essere obiettivi, ammettiamolo, siamo nell’epoca della nostalgia degli anni andati, il cinema ci ripropone reboot a iosa, e la musica ci ripropone sound che rimandano al passato. Marco Carta non è da meno, e con la sua Domeniche da Ikea in collaborazione con il DJ ANGEMI, ci trascina dritti negli anni d’oro della dance.

Detto tra noi, non so cosa c’entri il testo con questo contesto musicale all’insegna della nostalgia, però cerchiamo di restare obiettivi e di dare un senso alle parole di Domeniche da Ikea di Marco Carta, a prescindere dall’accompagnamento musicale che non è niente male!

Il significato del testo di Domeniche da Ikea di Marco Carta ft ANGEMI

Come si può ben immaginare, l’Ikea nel titolo è proprio la famosa catena di negozi d’arredamento svedese che Marco Carta decide di usare, in questa canzone come metafora del diventare indipendenti e del prendere la propria strada, così come molti di noi, iniziando una vita indipendente hanno di sicuro fatto rotta all’Ikea per comprare mobili comodi e a buon prezzo. Una metafora dei nostri giorni, quindi, in Domeniche da Ikea, che stupisce per la scelta musicale decisamente dance.

Ecco con quali parole la descrive lo stesso Marco Carta:

Il mio nuovo brano vi stupirà. Ho accettato una bella sfida e mi emoziona tantissimo questo viaggio negli anni ottanta che ho fatto. È una canzone dance, ma rilassata: spalmata nel tempo ma fuori dal tempo stesso che ritorna in questi nostri 2020 Marco Carta

Una precisa scelta musicale, quindi, che grazie alla collaborazione con ANGEMI diventa uno stile molto diverso da quello che siamo abituati a sentire da Carta. Un nuovo inizio o solo una fase (modaiola)? Chissà…

E tu cosa ne pensi di questa canzone? Lascia un commento per dire la tua.

Il testo di Domeniche da Ikea

Autostrada

Più veloci della notte

Queste luci al neon

sembra un cocktail

io la berrò

così tutta d’un fiato

come shot

come se fossi abituato

ti ho cercato

in uno sguardo un po’ distratto

in un paio di occhi blu

che ci nuoto

che ci naufrago

non lo so

se l’amore ci fa bene

sai com’è

dormo poco e sogno male

Lontano

lontano

adesso che tutto va

lontano

lontano da te

E non mi manchi più

che te lo dico a fare

solo di notte ho questa maledetta idea

che cosa serve poi

te ne dovresti andare

io che perché per te ho perso domeniche da Ikea

e non mi manchi più

non mi manchi più

non mi manchi più

e non mi manchi più

non mi manchi più

non mi manchi più

Casa nuova

qualche scatola in salotto

c’è scritto fragile

è la sintesi di un uomo

non lo so

quale sia la forza mia

la vita è un ring

e io sarò Rocky Balboa

Lontano

lontano

adesso che tutto va

lontano

lontano da te

E non mi manchi più

che te lo dico a fare

solo di notte ho questa maledetta idea

che cosa serve poi

te ne dovresti andare

io che perchè per te ho perso domeniche da Ikea

e non mi manchi più

non mi manchi più

non mi manchi più

e non mi manchi più

non mi manchi più

non mi manchi più

Lontano

lontano

lontano

lontano da te

E non mi manchi più

che te lo dico a fare

solo di notte ho questa maledetta idea

che cosa serve poi

te ne dovresti andare

io che perché per te ho perso domeniche da Ikea

e non mi manchi più

non mi manchi più

non mi manchi più

e non mi manchi più

non mi manchi più

non mi manchi più