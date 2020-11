“Accetto Miracoli – L’esperienza degli altri” è l’album di cover realizzato da Tiziano Ferro, disponibile da oggi

Una giornata davvero ricca di emozioni per i fan di Tiziano Ferro che potranno finalmente vedere il tanto atteso documentario “Ferro“, disponibile su Amazon Prime Video, e ascoltare l’album di cover “Accetto Miracoli – L’esperienza degli altri“.

Il disco arriva a un anno di distanza dall’uscita di “Accetto Miracoli” che sarà contenuto anche nel doppio album. Presenti infatti le dodici tracce con l’aggiunta di tredici cover.

“Se i miracoli avessero forma di canzone, per me sarebbero così” scrive Tiziano annunciandone l’uscita. Si tratta di un progetto nato dalla volontà di omaggiare brani e artisti che hanno formato e segnato il cantante e che ha iniziato a prendere vita, forse, sul palco di Sanremo lo scorso febbraio. In quell’occasione infatti l’artista si è esibito interpretando alcune celebri canzoni che hanno fatto la storia del festival.

“Almeno tu nell’universo“, “Nel blu dipinto di blu” e “Perdere l’Amore” in duetto con Massimo Ranieri. I due hanno registrato ufficialmente la loro versione del brano rilasciandola in occasione di I Love My Radio. La stessa versione è contenuta nell’album.

Il cantante nel corso degli scorsi mesi ha pubblicato due singoli tratti da esso: il più recente “E ti vengo a cercare” di Franco Battiato e “Rimmel” di Francesco De Gregori. Proprio il cantautore si è congratulato con lui per la sua interpretazione. Oltre ai già citati nel disco troviamo “Margherita“, “Bella d’estate“, “Ancora, ancora, ancora” e molti altri brani che hanno fatto la storia della musica italiana e che Tiziano ha voluto omaggiare con la sua voce.

Oggi esce anche il documentario del cantante, in esclusiva su Amazon Prime. Se ne è tanto parlato nelle scorse settimane per l’anticipazione dei contenuti che andranno a raccontare una versione inedita di Tiziano, quella che ha sempre tenuto per sé. I momenti più bui della sua vita, fatti di depressione e alcolismo, ma anche quelli più belli come il matrimonio con il marito Victor Allen e il rapporto con i suoi fan.

Si tratta di uno degli artisti italiani più amati che tocca il cuore delle persone con la sua musica ma anche con la sua umanità. E questo documentario ne sarà l’ennesima conferma.