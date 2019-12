Il nuovo singolo di Emma Marrone è Stupida Allegria, tratto dall’album Fortuna e in rotazione radiofonica da oggi 6 dicembre 2019.

Stupida Allegria, così come buona parte dell’album che la contiene, si fa portatrice di una nuova musicalità per la cantante, suoni più ricercati e più maturi, che insieme ad una voce particolarmente graffiante rendono questa canzone davvero molto bella e da ascoltare e riascoltare. Davvero un ottimo lavoro, brava Emma!

Il significato del testo di Stupida Allegria

Il testo di Stupida Allegria parla indubbiamente delle complicazioni di un amore, e in particolar modo del fatto che le relazioni, dopo i primi tempi, arrivino a darsi un po’ per scontate, ma non è giusto che sia così.

A spiegare ancor meglio il significato della canzone è stata la stessa Emma Marrone, raccontando anche di come è venuto fuori il testo. Ecco le sue parole:

“Un paio di Gin Tonic e una valanga di pensieri e di parole che io e Franco 126 ci siamo rovesciati addosso, una sera a Milano per caso. Questo pezzo nasce proprio cosi. Franchino insieme a Dardust hanno tirato fuori il mio lato ruvido e malinconico. Quando siamo circondati da troppo tempo dalla bellezza iniziamo a darla per scontata. Errore gravissimo

Emma Marrone dimostra così, a ormai 10 anni dall’inizio della sua carriera, di essere un’artista ormai matura, capace di reinventarsi pur restando se stessa. Con Stupida Allegria Emma fa sicuramente un grande passo in avanti, con una canzone e una voce che può piacere davvero a tutti, anche chi non stravede particolarmente per lei.

La tracklist dell’album Fortuna

Ecco la tracklist completa dell’album Fortuna di Emma Marrone:

Fortuna

Io sono bella

Stupida Allegria

Luci blu

Quando l’amore finisce

Alibi

Mascara

I grandi progetti

Manifesto

Succede che

Dimmelo veramente

Corri

Basti solo tu

A mano disarmata

Il testo di Stupida Allegria di Emma Marrone

Ovunque vada sento il tuo profumo addosso

Quante le volte che ti ho dato per scontato

E ti ritrovo in ogni ruga del mio volto

E nel sapore di un ricordo t’ho scordato

E c’è un uomo per terra suona una chitarra

Sembra quasi che a lui non importi di nulla

E delle volte che quasi non ti riconosco

Altre mi sembri quello che ho sempre cercato

E siamo tutti e due dalla parte del torto

E abbiamo entrambi il nostro cuore già spezzato

C’è qualcuno che fischia da qualche finestra

E colora le strade parlando di te

Di te

E già lo so, già lo so, già lo so

Che tornerò tornerò

Tutte le volte che andrò via

Ti ho odiato un po’

Ma sei la mia, sei la mia tu

Sei la mia sei la mia

La mia stupida allegria

Quella mia malinconia

Ti ho odiato un po’

Ma sei la mia, sei la mia tu

Sei la mia, sei la mia

La mia stupida allegria

La mia malinconia

Comunque vada resti in ogni mio discorso

Quante le volte che ho sbagliato e ti ho incolpato

Per quelle cose per cui io non mi sopporto

Ma di capirti non sono mai stata in grado

Asciugo I pensieri come I panni stesi

Ma perdo il filo se parlo di te

Di te

E già lo so, già lo so, già lo so

Che tornerò tornerò

Tutte le volte che andrò via

Ti ho odiato un po’

Ma sei la mia, sei la mia tu

Sei la mia, sei la mia

La mia stupida allegria

Quella mia malinconia

Ti ho odiato un po’

Ma sei la mia, sei la mia tu

Sei la mia, sei la mia

La mia stupida allegria

La mia malinconia