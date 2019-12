In rotazione radiofonica da oggi 6 dicembre, la versione italiana della colonna sonora del film di animazione Disney Frozen 2 da pochi giorni nei cinema. Cantata da Giuliano Sangiorgi, il vocalist dei Negramaro, la canzone s’intitola Nell’Ignoto. Ecco testo, significato e audio del singolo.

Contemporaneamente entra in rotazione radiofonica anche la versione originale della canzone, Into The Unknown eseguita dai Panic! At The Disco. Entrambi le versioni sono molto belle. Nell’Ignoto può essere ascoltata, in Italia, sui titoli di coda di Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle.

Il significato del testo di Nell’Ignoto

Il significato del testo di Nell’Ignoto è ovviamente legato alla trama del film della Disney, che torna a parlare delle due sorelle Elsa e Anna e della loro ricerca del passato, e dei ricordi legati ai loro genitori.

Il regno di Elsa e Anna in Frozen 2 è infatti in pericolo, e le due sorelle, insieme ai loro fidati amici e anche alcuni personaggi nuovi, dovranno affrontare un viaggio, come dice appunto la canzone, Nell’Ignoto.

La colonna sonora italiana di Frozen 2

Per quanto riguarda la colonna sonora completa della versione italiana di Frozen 2, sarà disponibile in formato CD a partire dal 29 novembre, un paio di giorni dopo quello dell’uscita del film nelle sale cinamatografiche.

A parte la canzone di Sangiorgi, sono molte altre le bellissime canzoni che potrete ascoltare nel film. Ecco la lista di tutti i brani presenti nella colonna sonora del film animato:

Il fiume del passato Interpretata da Claudia Paganelli

Qualche cosa non cambia mai Interpretata da Serena Rossi, Serena Autieri, Enrico Brignano, Paolo De Santis e dal cast

Nell’ignoto Interpretata da Serena Autieri feat. AURORA

Da grande Interpretata da Enrico Brignano

Io preferisco le renne Nuova versione Interpretata da Paolo De Santis

Perso quaggiù Interpretata da Paolo De Santis

Mostrati Interpretata da Serena Autieri e Claudia Paganelli

Fai ciò che è giusto Interpretata da Serena Rossi

Into the Unknown (Versione Panic! At The Disco) Interpretata da Panic! At The Disco

All Is Found (Versione Kacey Musgraves) Interpretata da Kacey Musgraves

Lost in the Woods (Versione Weezer) Interpretata da Weezer

Nell’ignoto (Versione Giuliano Sangiorgi) Interpretata da Giuliano Sangiorgi

Il testo di Nell’Ignoto cantata da Giuliano Sangiorgi

Forse scoprirò

Quello che non so

Quello che non so



Io ti sento

Ma non puoi

Darmi problemi

Forse non vuoi

Io di dubbi adesso

Ne ho anche troppi e mai dovrei

Darti ascolto, temo che me ne pentirei

Oh oh



Non c’è una voce

Se tu sirena chiami ed io ti dò ascolto

Ma non lo farò, lo sbaglio è solo il mio

Le persone che io amo sono tutte qua

È forte il tuo richiamo ma non mi catturerà

Ne ho avute di avventure, non puoi tentarmi tu

Ma forse un viaggio nell’ignoto è quello che voglio in più



Forse scoprirò

Quello che non so

Quello che non so



Cos’è che vuoi

Tu non mi fai dormire ormai

Sei qui per distrarmi e per mettermi nei guai

Lo sai che il mio posto non è affatto questo e

Tu lo hai capito perché assomigli a me

Il potere sta crescendo

Non è semplice però

Se nel mondo immenso dell’ignoto andrò



Forse scoprirò

Quello che non so

Quello che non so



Se lì fuori vuoi condurmi

Non so proprio come oppormi



Portami dove vuoi ti seguirò

Grazie a te io scoprirò

Quello che no so