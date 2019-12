Doppio rilascio per Halsey: ascoltiamo la sua bellissima “SUGA’s Interlude”, realizzata insieme a SUGA

L’album Manic di Halsey è forse uno tra quelli che più ci incuriosiscono del 2020, e sta mano a mano prendendo forma sempre di più. “Graveyard” è forse uno dei suoi più bei rilasci di quest’anno, ma ci aspettano sicuramente altre collaborazioni molto interessanti, tra cui quella annunciata questa settimana con Alanis Morissette. Oggi, 6 Dicembre, la cantante ha rilasciato non una, ma ben due canzoni che tengono probabilmente ancora più alta la nostra curiosità. Una tra queste è “SUGA’s Interlude“, la bellissima collaborazione il membro della band coreana BTS SUGA. L’altra è invece “Finally // beautiful stranger”.

Due canzoni che Halsey ha definito estremamente diverse, sia per quanto riguarda il significato che musicalmente parlando.

Quella tra Halsey e SUGA è una sorta di piccola reunion: i due avevano già collaborato (insieme a tutto il resto della band di lui) per “Boy With Luv“, dal video coloratissimo e il ritmo irresistibile.

Halsey e Suga insieme per la collaborazione “Suga’s Interlude”

Significato di “SUGA’s Interlude”

Nella canzone i due artisti riflettono sulle difficoltà che si incontrano nel raggiungere i propri obiettivi e sogni.

Nel ritornello del brano, Halsey canta “È tutta la vita che provo a separare il tempo tra l’avere tutto e rinunciarci”. Gli fa eco poi Suga, che secondo un’attenta traduzione fatta da un fan, dice: “Anche se io sono cresciuto per realizzare tutti i miei sogni, vivo i miei giorni con la convinzione parallela che siano effettivamente migliori se mantenuti come sogni, che il mio salto non sarebbe la mia caduta. Confido che le tue convinzioni, i tuoi sforzi, la tua fede e la tua avidità non siano cose sporche.”

Qui sotto, un fan si è impegnato a fare un’accuratissima traduzione del testo della canzone in inglese:

“Suga’s Interlude” farà parte del nuovo album di Halsey, Manic, che uscirà il prossimo 17 gennaio. Siete pronti per il suo nuovo album? Fatemi sapere nei commenti!

Testo di “SUGA’S Interlude” di Halsey ft. SUGA

I’ve been trying all my life

To separate the time

In between the having it all

And giving it up, yeah

Ey, 내 머릿속엔 파란색만 가득한 이 방황

자기혐오들과 자만이 내 마음속에 살아

꿈이 가득한 난 자라 모든 꿈을 이뤘건만

꿈은 꿈으로만 간직하는 게

더 낫지라는 생각을

동시에 하며 살아가고 있지

내 도약은 추락이 아니기를

너의 신념 노력 믿음 욕심들은

추악이 아님임을 믿어 ey

해가 뜨기 전 새벽은 무엇보다 어둡지만

네가 바란 별들은 어둠 속에서만

뜬다는 걸 절대 잊지 마

I been trying all my life

To separate the time

In between the having it all

And giving it up, yeah (Hey)

I wonder what’s in store

If I don’t love it anymore (Hey)

Stuck between the having it all

And giving it up, yeah (Hey)

가끔은 내가 걷고 있는 게 맞는지

하염없이 터널 끝을 향해 달리면

뭐가 또 있을런지

맞긴 한지 내가 바라던 미래와는

솔직히 다른 거지

상관없지 이제는 생존의 문제

어찌 됐든 상관없지 yeah, yeah

네가 바란 것들과는 다를지 몰라 (몰라)

네가 살아가는 것도 사랑하는 것도 변할지 몰라 (몰라)

That’s true (That’s true, that’s true)

(Yeah) Yeah, so, are you gonna move?

꾸물거리기엔 우린 아직 젊고 어려 부딪혀보자고

So what you gonna do?

I been trying all my life

To separate the time (Hey)

In between the having it all

And giving it up, yeah (Hey)

I wonder what’s in store

If I don’t love it anymore (Hey)

Stuck between the having it all

And giving it up, yeah

Traduzione di “SUGA’S Interlude” di Halsey ft. SUGA

È tutta la vita

Che provo a separare il tempo

Tra l’avere tutto e rinunciarci

Questo vagare pieno di blu nella mia testa, Il disprezzo di me stesso e l’orgoglio vivono nel mio cuore, Sono pieno di sogni, ho realizzato tutti i miei sogni, Mantenere i sogni come sogni, Penso che sia meglio, Vivo allo stesso tempo, Il mio salto non è una caduta, Le tue credenze fanno sforzi credenze avidità, Credi che non sia brutto, Ehy, Prima dell’alba, l’alba è più buia di ogni altra cosa, Le stelle che speri siano solo al buio, Non dimenticare mai che ti svegli

E’ tutta la vita

Che provo a separare il tempo

Tra l’avere tutto

E il rinunciarci, sì (Hey)

Mi chiedo cosa ci sia in serbo

Se non lo amo più (Hey)

Bloccato tra l’avere tutto

E rinunciarci, sì (Hey)

A volte cammino, Se corri verso la fine del tunnel, Cos’altro immagino sia il futuro che volevo, Onestamente diverso Non importa, ora è una questione di sopravvivenza. Non importa cosa sia sì, sì, Potrebbe essere diverso da quello che speravi. Potrei cambiare ciò che vivi o ami (non lo so) È vero (è vero, è vero) (Sì) Sì, allora, ti trasferirai? Per indugiare, siamo ancora giovani

Quindi cosa farai?

Ho provato per tutta la vita

E’ tutta la vita (Hey)

Che provo a separare il tempo

Tra l’avere tutto

E il rinunciarci, sì (Hey)

Mi chiedo cosa ci sia in serbo

Se non lo amo più (Hey)

Bloccata tra l’avere tutto

E rinunciarci, sì