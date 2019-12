Il prossimo venerdì, 13 Dicembre, uscirà il suo nuovo album “Fine Line” ma oggi Harry Styles ha deciso di deliziare il pubblico con il suo nuovo singolo “Adore You”.

Dopo i primi due brani “Lights Up” e “Watermelon Sugar”, Harry Styles è pronto a farci sentire un’altra traccia del suo secondo album da solista. Un brano che ha destato parecchio interesse ancora prima della sua uscita.

Tutto è iniziato alcune settimane fa quando alcuni utenti del web hanno adocchiato alcune pubblicità sui social media che rimandavano all’isola “Eroda” invitandoli a farci visita. La cosa peculiare? Eroda non esiste.

In ben che non si dica sono state create le teorie più disparate, da chi credeva potesse far riferimento a un nuovo video gioco presto in uscita, alle teorie più contorte e complottiste. La verità? Dietro tutto c’era il cantante inglese.

Le fan di Harry avevano notato che il nome dell’isola fosse in realtà “Adore” scritto al contrario, e nella tracklist del nuovo album casualmente spuntava la traccia “Adore You”. Ma non solo, nel sito “ufficiale” dell’isola qua e là spuntavano riferimento a titoli di canzoni o di frasi legate al cantante.

La conferma ufficiale è arrivata con il trailer del video. Il protagonista –Harry stesso– rappresenta un essere “peculiare” in un’isola nella quale non si è soliti sorridere. Per questo motivo il ragazzo verrà allontanato da tutti, facendogli perdere il suo splendore. Nel momento in cui sembrava non potesse esserci più niente da fare per lui, un incontro speciale cambierà le sorti del suo destino e non solo.

Harry Styles nel video di Adore You

Adore You nuovo singolo di Fine Line

La canzone rappresenta quasi un’ode verso la persona per la quale farebbe qualsiasi cosa.

“Oh, Dolcezza

Camminerei nel fuoco per te

Lascia solo che io ti veneri

Come se fosse l’unica cosa che farò mai” Estratto dal testo di Adore You

“Adore You” conferma come il cantante abbia voluto sperimentare e “divertirsi” con la musica sentendo meno pressione rispetto all’album di debutto.

Un album che porterà in tour nel 2020, salendo per ben due volte anche su palchi italiani: Harry sarà infatti a Torino e a Bologna il 15 e 16 Maggio. QUI per gli ultimi biglietti rimasti in vendita.

Per ascoltare le rimanenti 9 tracce inedite di Fine Line dovremo attendere ancora una settimana, per ora fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo singolo!

Traduzione del testo di Adore You di Harry Styles

[Verso 1]

Cammino dentro il tuo paradiso fatto di arcobaleno (Paradiso)

Condizione mentale lucidalabbra alla fragola (Condizione mentale)

Mi perdo così tanto dentro i tuoi occhi

Ci crederesti?

[Pre-Ritornello]

Non devi dirmi che mi ami

Non devi dirmi niente

Non devi dirmi che sei mia

[Ritornello]

Dolcezza, ahh

Camminerei nel fuoco per te

Lascia solo che ti veneri

Oh, dolcezza, ahh

Camminerei nel fuoco per te

Lascia solo che ti veneri

Come se fosse l’unica cosa che farò mai

Come se fosse l’unica cosa che farò mai

[Verso 2]

La tua meraviglia sotto i cieli estivi

Pelle scura e limone sopra al ghiaccio

Ci crederesti?

[Pre-Ritornello]

Non devi dirmi che mi ami

Voglio solo dirti una cosa

Ultimamenti sei stata nella mia mente

[Ritornello]

Dolcezza, ahh

Camminerei nel fuoco per te

Lascia solo che ti veneri

Oh, dolcezza, ahh

Camminerei nel fuoco per te

Lascia solo che ti veneri

Come se fosse l’unica cosa che farò mai

Come se fosse l’unica cosa che farò mai

[Bridge]

L’unica cosa che farò mai

L’unica cosa che farò mai

L’unica cosa che farò mai

L’unica cosa che farò mai

L’unica cosa che farò mai

L’unica cosa che farò mai

L’unica cosa che farò mai

L’unica cosa che farò mai

[Ritornello]

Dolcezza, ahh

Camminerei nel fuoco per te

Lascia solo che ti veneri

Oh, dolcezza, ahh

Camminerei nel fuoco per te

Lascia solo che ti veneri

Come se fosse l’unica cosa che farò mai

Come se fosse l’unica cosa che farò mai

(Come se fosse l’unica cosa che farò mai, Come se fosse l’unica cosa che farò mai)

Camminerei nel fuoco per te (Come se fosse l’unica cosa che farò mai)

Lascia solo che ti veneri

Oh, dolcezza, oh, dolcezza, ahh

(Come se fosse l’unica cosa che farò mai, Come se fosse l’unica cosa che farò mai)

Camminerei nel fuoco per te (Come se fosse l’unica cosa che farò mai)

Lascia solo che ti veneri (Come se fosse l’unica cosa che farò mai)

[Outro]

Ooh, ooh

Oh, dolcezza

Ooh, ooh

Lascia solo che ti veneri

Come se fosse l’unica cosa che farò mai

Testo di Adore You di Harry Styles

[Verse 1]

Walk in your rainbow paradise (Paradise)

Strawberry lipstick state of mind (State of mind)

I get so lost inside your eyes

Would you believe it?

[Pre-Chorus]

You don’t have to say you love me

You don’t have to say nothing

You don’t have to say you’re mine

[Chorus]

Honey, ahh

I’d walk through fire for you

Just let me adore you

Oh, honey, ahh

I’d walk through fire for you

Just let me adore you

Like it’s the only thing I’ll ever do

Like it’s the only thing I’ll ever do

[Verse 2]

Your wonder under summer sky

Brown skin and lemon over ice

Would you believe it?

[Pre-Chorus]

You don’t have to say you love me

I just wanna tell you somethin’

Lately you’ve been on my mind

[Chorus]

Honey, ahh

I’d walk through fire for you

Just let me adore you

Oh, honey, ahh

I’d walk through fire for you

Just let me adore you

Like it’s the only thing I’ll ever do

Like it’s the only thing I’ll ever do

[Bridge]

It’s the only thing I’ll ever do

It’s the only thing I’ll ever do

It’s the only thing I’ll ever do

It’s the only thing I’ll ever do

It’s the only thing I’ll ever do

It’s the only thing I’ll ever do

It’s the only thing I’ll ever do

It’s the only thing I’ll ever do

[Chorus]

I’d walk through fire for you

Just let me adore you

Oh, honey, ahh

I’d walk through fire for you

Just let me adore you

Like it’s the only thing I’ll ever do, ahh

(It’s the only thing I’ll ever do, It’s the only thing I’ll ever do)

I’d walk through fire for you (It’s the only thing I’ll ever do)

Just let me adore you

Oh, honey, oh, honey, ahh

(It’s the only thing I’ll ever do, It’s the only thing I’ll ever do)

I’d walk through fire for you (It’s the only thing I’ll ever do)

Just let me adore you (It’s the only thing I’ll ever do)

[Outro]

Ooh, ooh

Oh, honey

Ooh, ooh

Just let me adore you

Like it’s the only thing I’ll ever do