Fuochi e fiamme per un ritorno di poca sostanza

Gli iKON, i nuovi pupilli di casa YG Entertainment, sono ritornati sulla scena con un nuovo progetto musicale che, se da un lato non si presenta come nulla di nuovo, dall’altro risulta pur sempre essere ben accolto dal consolidato fandom del idol group coreano.

Gli iKON, infatti, tornano a far parlare di sé con un brano inedito facente parte di un repackage album del loro lavoro più recente, intitolatoNew Kids: The Final. L’album, che ricordo essere uscito lo scorso ottobre, ha permesso ai ragazzi di scalare le vette delle classifiche locali con il brano “Killing Me”, consolidandoli ancora una volta come uno dei gruppi più in voga degli ultimi anni.

E, per coloro che ne fossero all’oscuro, un repackage album non è altro che una brillante trovata di marketing in cui la casa discografica dà alle stampe migliaia di copie di un album che è già stato pubblicato in tempi piuttosto ravvicinati, con una modifica al design del “contenitore” del CD e con l’aggiunta di un paio di brani inediti a quelli già conosciuti dal pubblico e di un nuovo book fotografico degli idoli in questione.

Per questo motivo, questa nuova uscita del mondo K-Pop non risulta essere niente di nuovo: non aspettatevi aria di cambiamento e innovazione, poichéI’m Okay non comporta alcuna effettiva variazione allo stile già presentato tramite il lavoro precedente.

A partire dalla canzone che, dal punto di vista del ritmo e della melodia, risulta essere poco orecchiabile; il concept adottato per questa nuova pubblicazione non riesce ad attirare l’attenzione del pubblico, dando la classica ma boriosa sensazione del “già visto“.

Persino il video musicale, importantissimo ai fini della promozione del brano, risulta essere estremamente simile al MV di Killing Me nelle sue ambientazioni e vicende, collegandosi ad esso in modo fin troppo palese: basti guardare le scene dedicate alle fiamme del presunto incidente, assolutamente identiche a quelle del video della hit precedente.

Ma, nonostante la delusione personale che capisco possa non essere condivisa dalle fan più accanite del gruppo, la YG è pur sempre sinonimo di qualità e, ancora una volta, ha saputo confezionare un prodotto che di certo presenta un indiscusso valore all’interno dell’industria musicale coreana.

Video musicale di I’m Okay degli iKON

Testo di I’m Okay romanizzato

I’m OK wirohaji ma dongjeonghaji ma

Gyeote isseo jul piryo eopseo gwaenchanheunikka

I’m OK geokjeonghaji ma singyeong sseuji ma

Charari honja itneun ge nan iksukhanikka I’m OK

Deutgi silheo modeun himi doeneun maldeul

Hyeonsiri mugeowo deulji mothae jameul

Chaeul geol chatdaga chaewojineun jandeul

Memareun nae gamjeonge soljikhaejiji gakkeum

Mudeomdeomhaji eotteon sanghwangi wado

Honjain ge pyeonhal ttaedo oeroumeun nareul japgo

Hagopeun ge manhado mugiryeoge muneojyeo

Jal jinaenyaneun mureume nae dapbyeoneun balkeun miso

Sesang sok moduga naege deungeul dollin deuthae

Chorahan nae moseup haneopsi jagajine

[Chanwoo] Dagaol oeroume samuchyeosseul ttae

Nae nunmureul boge doemyeon budi moreuncheokhae jwo

I’m OK wirohaji ma dongjeonghaji ma

Gyeote isseo jul piryo eopseo gwaenchanheunikka

I’m OK geokjeonghaji ma singyeong sseuji ma

Charari honja itneun ge nan iksukhanikka I’m OK

Deutgi silheo modeun himi doeneun maldeul

Nan gwaenchanheunde wae yunan tteoneunji dadeul

Ibyeori nalkarowo jogeum geulkhyeosseul ppun

Geumbang naajigetji haru iteul jinamyeon

Chimmugui uimineun kkok haengbokharago

Nunmurui uimineun jinsillo saranghaetdago

Geunyeo tteonagandago nan jukji anheuni

Saengi kkeutnan saramcheoreom nal boji mara jwo

Barami seuchimyeon nagyeobi heundeulligo

Padoga seuchimyeon badaga heundeullideut

Sarangi seuchin nado heundeullyeosseul ppun

Nae nunmureul boge doemyeon budi moreuncheokhae jwo

I’m OK wirohaji ma dongjeonghaji ma

Gyeote isseo jul piryo eopseo gwaenchanheunikka

I’m OK geokjeonghaji ma singyeong sseuji ma

Charari honja itneun ge nan iksukhanikka I’m OK

Nae seulpeumeun byeolgeo aniraneun deus

Useoneomgiryeoneun nega nan wonmangseureowo

Leave me alone naege dagaoji ma

Eochapi tteonagal saram jeongdeulkka bwa museowo I’m OK

I’m OK wirohaji ma dongjeonghaji ma

Gyeote isseo jul piryo eopseo gwaenchanheunikka

I’m OK geokjeonghaji ma singyeong sseuji ma

Charari honja itneun ge nan iksukhanikka I’m OK

Amugeotdo moreujanha neon da aneun cheokhaji mara jwo

Nal wihandaneun mal ojirapdo neolpeusyeo

Honja issgo sipeuni nal jom naebeoryeo dwo