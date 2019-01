Justin Bieber trionferà così in questo 2019

Ci ha pensato il manager di Justin Bieber, Braun Scottad annunciare online l’arrivo del quinto album della popstar.

L’ultimo album di Justin, Purpose, risale al 2015 e quindi sono trascorsi ora ben tre lunghi anni. Questo album ha portato al successo di hit quali:Sorry, What Do You Mean e Love Yourself.

Ora Braun ha annunciato che il prossimo album potrebbe capitare proprio quest’anno. Infatti, su Twitter ha scritto:

Il 2019 sarà un anno pazzo. Me lo sento

Successivamente, in un tweet che ora è sato rimosso, Braun ha aggiunto: @justinbieber jb5?

Ecco uno screenshot del post:

Sebbene non siano noti ulteriori dettagli sull’imminente rilascio, l’anno scorso è stato riferito che il nuovo materiale di Bieber potrebbe essere ispirato dalla sua fede, dopo che la star abbia avuto una profonda relazione con la chiesa evangelica.

“Justin è alla ricerca di canzoni che riflettano realmente la sua vita in termini di spiritualità”,

ha detto una fonte a The Sun.

“È sempre stato religioso ma negli ultimi due anni si è avvicinato molto alla Chiesa di Hillsong e la sua vita è totalmente cambiata. Adesso ha una prospettiva completamente diversa. “

Nel frattempo, Justin Bieber ha recentemente confermato il suo matrimonio con Hailey Baldwin – in seguito alle notizie sul fidanzamento della coppia la scorsa estate. Il cantante ha condiviso un’immagine insieme a Baldwin, scrivendo: “Mia moglie è fantastica”.