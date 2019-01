Una vittoria che non fa gioire al 100%.

Lady Gaga ha vinto il secondo Golden Globe della sua carriera alla cerimonia dei Golden Globes 2019 tenutasi ieri sera, 6 dicembre, presso l’hotel The Beverly Hilton di Los Angeles.

Non sapevate che fosse il secondo? Il primo Golden Globe ottenuto da Lady Gaga era per ‘American Horror Story: Hotel‘ nel 2016.

Da chi ha ricevuto il premio Lady Gaga?

Taylor Swift è stata la persona incaricata di dare a Gaga il suo nuovo trofeo splendente.

Durante il momento del discorso di accettazione, Mark Ronson ha aperto le danze e poi è stato il turno di Lady Gaga. Non mi è piaciuto il discorso scritto da Mark mentre quello di Gaga sembrava più sentito. Ho apprezzato come ha ringraziato il pubblico ed anche Bradley Cooper.

Lady Gaga avrebbe potuto trionfare anche in altre categorie. Infatti aveva la possibilità di ricevere il Golden Globe per la categoria “Migliore attrice – Drama”, ma Glenn Close l’ha vinto al suo posto e poi per la categoria “Miglior film – Dramma”, ma Bohemian Rhapsody non è stato dello stesso avviso. Sinceramente ho preferito A Star is Born di Bohemian Rhapsody, che a parte la superba interpretazione di Rami Malek non mi ha convinto del tutto.

Spero solo che agli Oscar 2019 la giuria si comporterà diversamente.