Zoe Kravitz ha sposato lo scorso giugno Karl Glusman, ma ha condiviso solo adesso le foto dell’intima cerimonia, rivelando il suo bellissimo vestito

Che Zoe Kravitz, figlia della star Lenny, si sia sposata non è una novità: la cerimonia ha avuto luogo lo scorso giugno e ha visto la bellissima attrice dire di sì a Karl Glusman, attore e modello statunitense. Quello da cui siamo rimasti all’oscuro sono stati i dettagli di tale cerimonia, descritta come intima e privata dalle fonti.

Zoe ha deciso di celebrare la fine del 2019 condividendo su instagram le foto più significative di questa giornata, che ha celebrato insieme al cast di “Big Little Lies”, quasi al completo festeggiare insieme alla co-star.

Presenti alla cerimonia c’erano Nicole Kidman, Laura Dern, Reese Witherspoon e Shailene Woodley, che insieme alla protagonista delle giornata hanno fatto una bellissima foto che potete ammirare qui sotto, insieme a molte altre che la figlia di Lenny ha deciso di condividere con i suoi fan.

Ecco il post di Zoe che cita solo una data, 29 Giugno 2019

Dal post è anche possibile ammirare il semplice ma comunque bellissimo vestito della Kravitz: il suo look era minimal, con i capelli acconciati in un basso chignon con un cerchietto, gonna ampia e ballerine. Non per niente sembra ricordare una bellissima ballerina classica pronta ad esibirsi con grazia ed eleganza.

La sposa ha inoltre condiviso altri bellissimi scatti della giornata: tra i più significativi e commuoventi, quelli che ritraggono la sua famiglia che la aspetta mentre sta camminando verso lo sposo. Tra questi, si intravedono papà Lenny e Jason Momoa, nuovo marito della mamma Lisa Bonet. Molto bello e romantico anche il primo bacio tra gli sposi!

Non ci resta che augurare una buona vita ai neo-sposini e ringraziarli di cuore per aver riunito insieme il cast di “Big Little Lies“. E chi lo sa, magari prima di quanto ci aspettiamo queste belle attrici faranno si riuniranno anche on-screen…

Anche voi siete fan della coppia? Vi piace la serie “Big Little Lies”? Fatemi sapere nei commenti!