Manca poco meno di un mese all’inizio del Festival di Sanremo che quest’anno celebrerà la sua 70esima edizione alla guida di Amadeus.

Prima delle vacanze natalizie erano stati annunciati gli 8 nomi della categoria delle Nuove Proposte mentre giaceva ancora un alone di mistero sulla categoria dei Big, che è stata rivelata ufficialmente solo ieri durante la puntata speciale de “I Soliti Ignoti” su Rai 1, condotta proprio dal direttore artistico di quest’anno.

I nomi restano quelli che circolavano in anteprima da qualche giorno, con l’aggiunta di due artiste: il numero dei partecipanti sale infatti a 24.

Di seguito ecco la lista completa dei partecipanti della categoria Big e il titolo delle loro canzoni.

Quest’anno prevalgono senza dubbi i giovani, con la presenza di Achille Lauro, Elodie, Enrico Nigiotti, Anastasio, RIKI, Giordana Angi e Alberto Urso. Non passa inosservata la presenza di una ragazza molto amata dal web e non solo e che in molti attendono di vedere sul palco: Elettra Lamborghini.

Ma anche dei graditi ritorni, come quello di Marco Masini, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Francesco Gabbani, Morgan in coppia con Dugo e delle due aggiunge all’ultimo: Rita Pavone e Tosca.

I 24 artisti si esibiranno divisi in due gruppi da 12 nelle serate del martedì e del mercoledì, seguirà la ormai consueta serata del giovedì dedicata al repertorio della storia del Festival, durante la quale potranno verificarsi anche duetti con ospiti.

La serata del venerdì vedrà decretato il vincitore della sezione delle Nuove Proposte e l’esibizione della categoria Big al completo, il cui vincitore verrà decretato nella serata finale di sabato 8 Febbraio.

Non è ancora nota la lista completa degli ospiti che saliranno sul palco nel corso della settimana, per ora i nomi confermati sono quelli del giovane Lewis Capaldi, degli immancabili Albano e Romina, di Salmo e di Fiorello.

Certa la presenza di Tiziano Ferro che sarà fisso per tutte e cinque le puntate, in quale veste non è dato ancora saperlo.

Così come non è ancora chiaro chi affiancherà Amadeus nella conduzione. Molti nomi, poche certezze. Ma non manca ancora molto, nelle prossime settimane avremo inevitabilmente le risposte ai pochi dubbi che ancora sorgono in merito al Festival di Sanremo che ricordiamo prenderà il via il prossimo 4 Febbraio.