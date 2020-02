Le Vibrazioni tornano a Sanremo con un’incantevole ballad dal titolo Dov’è, e da subito scatenano le emozioni della prima serata di Rai Uno. La canzone è stata scritta dallo stesso Francesco Sarcina con Roberto Casalino e Davide Simonetta.

Questa è la terza volta per la band formata da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda sul palco dell’Ariston, dove partecipano nella sezione Campioni con una canzone che risulta essere già una delle favorite.

Il significato della canzone Dov’è de Le Vibrazioni

Il testo di Dov’è ha un significato molto profondo, che può sembrare banale, ma che viene trattato con tanta originalità. Dov’è parla della forza di rialzarsi e ripartire dopo una brutta caduta. La semplice domanda che ripete il titolo del brano durante il ritornello, è il continuo interrogarsi sull’importanza di dare forza ad ogni giorno della vita, anche dopo aver toccato il fondo più buio.

Il video ufficiale di Dov’è

Il video di Dov’è è tanto semplice quanto suggestivo. Le immagini della clip mostrano Le Vibrazioni in un paesaggio desertico, mentre camminano, suonano e si esibiscono alla luce di un sole che lentamente tramonta. Lo sguardo che spazia nel paesaggio sonfinato, accompagnato dalle parole di Francesco Sarcina è un vero e proprio tuffo al cuore. Semplice ma bello, come tutte le cose che durano nel tempo.

Subito dopo il Festival di Sanremo Le Vibrazioni (insieme al maestro Beppe Vessicchio) partiranno per un importante tour per i teatri italiani. La prima tappa sarà il 17 marzo dal Teatro Golden di Palermo, Uno spettacolo unico, in cui presenteranno tutti i loro più grandi successi in una chiave inedita, accompagnati da un’orchestra di 20 elementi, con nuovi arrangiamenti ideati e realizzati per l’occasione dal Maestro Vessicchio.

Cosa ne pensi di Dov’è? Faccelo sapere, dopo aver letto il testo integrale qui di seguito.

Il testo di Dov’è de Le Vibrazioni

In un mondo che è confuso ormai

Pensa solo ai fatti suoi

Ed è così ormai che ognuno fa

Della sua vita un’ora

Un’ora senza fine

Così vai tu

A dormire lontano tu solo

Ma se puoi tu

Continua a giocare insieme a me

Dove restano sempre i sogni tra di noi

Che se lasci un bacio qui

Lo ritroverai

Dove esser grandi non importa sai

E non importa nemmeno quanto tempo ci vorrà

Per essere di nuovo assieme

Cosa posso dirti ancora di più

Se parlare tu non puoi

Resta il fatto che ti aspetterò

Tua madre pensa

Che prima o poi mi stancherò

Ma non credere a tutto ciò

Che per bene si dice

E non cedere

Continua a lottare per ciò che vuoi

Dove restano sempre i sogni tra di noi

Che se lasci un bacio qui

Lo ritroverai

Dove esser grandi non importa sai

E non importa nemmeno quanto tempo ci vorrà

Per essere di nuovo assieme