Dopo aver inaugurato un nuovo capitolo con il singolo “Nice To Meet Ya” ci aveva successivamente deliziati con la ballad “Put A Little Love On Me”. Ora arriva il terzo singolo per Niall Horan che annuncia l’uscita del tanto e atteso secondo album.

“No Judgment” è la terza traccia tratta dal nuovo disco “Heartbreak weather” che uscirà il prossimo 13 Marzo e di cui il cantante ha rivelato anche la copertina.

“Quando sei con me, nessun giudizio

Quello lo puoi avere da tutti gli altri

Non hai nulla da provare

Puoi essere semplicemente te stessa” Estratto dal testo di No Judgment di Niall Horan

Il brano parla di una relazione fondata sulla possibilità di essere liberi di non mascherarsi, di potersi mostrare per quello che si è. Non importa se non si tratta di un rapporto costante, basti sapere che l’altra persona sarà sempre pronta a offrire la sua presenza quando necessario.

L’uscita di “No Judgement” è stata accompagnata anche dal suo video musicale nel quale Niall, indossando un perfetto completo elegante, avrà modo di assistere alle peripezie di una coppia piuttosto particolare.

“Questo video rappresenta visivamente quello che c’è nella mia testa”

Il cantante ha dichiarato di aver voluto raccontare una storia con questo nuovo album e spera che il pubblico riesca a farsi trasportare in essa traccia dopo traccia.

Niall porterà il nuovo album in giro per l’America con il tour che condividerà insieme all’amico e collega Lewis Capaldi. Ancora nessuna notizia per l’Europa, ma sembra che l’annuncio di un tour possa essere più vicino di quanto pensiamo.

Per ora godiamoci il nuovo singolo “No Judgement”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di No Judgment di Niall Horan

[Verso 1]

A piedi nudi e una bottiglia di vino

Puoi restare con me tutta notte

Non devi cambiare quanto sono nei dintorni

Quindi continua pure e dimmi cosa c’è nella tua testa, nella tua testa



[Ritornello]

Quando sei con me, nessun giudizio

Quello lo puoi avere da tutti gli altri

Non hai nulla da dover provare

Puoi essere semplicemente te stessa

Quando sei con me, nessun giudizio

Quello lo possiamo avere da tutti gli altri

E non abbiamo nulla da dover provare

Quando sei con me, nessun giudizio

[Post-Ritornello]

Mmm, non abbiamo nulla da dover provare

Mmm, quando sei con me, nessun giudizio

[Verso 2]

Preparo la colazione per noi al mattino

O tu puoi sgattaiolare via nella notte

Non devi avvertirmi

Perchè entrambi non abbiamo niente da nascondere, niente da nascondere

[Pre-Ritornello]

Anche quando non parliamo per un paio di mesi

È come se non avessi perso tempo

Posso essere il tuo amante o la spalla su cui piangere

Puoi essere chiunque tu voglia

[Ritornello]

Quando sei con me, nessun giudizio

Quello lo puoi avere da tutti gli altri

Non hai nulla da dover provare

Puoi essere semplicemente te stessa

Quando sei con me, nessun giudizio

Quello lo possiamo avere da tutti gli altri

E non abbiamo nulla da dover provare

Quando sei con me, nessun giudizio

[Post-Ritornello]

Mmm, non abbiamo nulla da dover provare

Mmm, quando sei con me, nessun giudizio

[Bridge]

Spero di non cambiare mai

Anche se entrambi sappiamo che andremo avanti

Terrò i tuoi segreti al sicuro

Fino a quando entrambi troverete tempo per stare di nuovo da soli

[Ritornello]

Quando sei con me, nessun giudizio

Quello lo puoi avere da tutti gli altri

Non hai nulla da dover provare

Puoi essere semplicemente te stessa

Quando sei con me, nessun giudizio

Quello lo possiamo avere da tutti gli altri

E non abbiamo nulla da dover provare

Quando sei con me, nessun giudizio

[Outro]

Mmm, non abbiamo nulla da dover provare

Mmm, quando sei con me, nessun giudizio

Mmm, non abbiamo nulla da dover provare

Mmm, quando sei con me, nessun giudizio

Testo di No Judgment di Niall Horan

[Verse 1]

Barefoot and a bottle of wine

You can stay with me tonight

You don’t have to change when I’m around ya

So go ahead and say what’s on your mind, on your mind

[Chorus]

When you’re with me, no judgement

You can get that from anyone else

You don’t have to prove nothin’

You can just be yourself

When you’re with me, no judgement

We can get that from everyone else

And we don’t have to prove nothin’

When you’re with me, no judgement

[Post-Chorus]

Mmm, we don’t have to prove nothin’

Mmm, when you’re with me, no judgement

[Verse 2]

I get us breakfast in the morning

Or you can slip out in the night

You don’t have to give me a warning

‘Cause we both got nothing to hide, nothing to hide

[Pre-Chorus]

Even though we don’t talk for a couple of months, yeah

It’s like we didn’t lose any time

I can be your lover or your shoulder to cry on

You can be whoever you like, oh

[Chorus]

When you’re with me, no judgement

You can get that from anyone else

You don’t have to prove nothin’

You can just be yourself

When you’re with me, no judgement

We can get that from everyone else

And we don’t have to prove nothin’

When you’re with me, no judgement

[Post-Chorus]

Mmm, we don’t have to prove nothin’

Mmm, when you’re with me, no judgement

[Bridge]

I hope we never change

Even though we both know that we’ll move on again

I’ll keep your secrets safe

Until the time we both find ourselves alone again, oh

[Chorus]

When you’re with me, no judgement

You can get that from everyone else

You don’t have to prove nothin’

You can just be yourself

When you’re with me, no judgement

We can get that from everyone else

And we don’t have to prove nothin’

When you’re with me, no judgement

[Outro]

Mmm, we don’t have to prove nothin’

Mmm, when you’re with me, no judgement

Mmm, we don’t have to prove nothin’

Mmm, when you’re with me, no judgement