La terza puntata del Festival di Sanremo, come da tradizione, ha voluto omaggiare le canzoni che hanno fatto la sua storia. I 24 cantanti in gara nella categoria Big si sono esibiti infatti con delle cover, alcuni di loro accompagnati da artisti con i quali hanno eseguito un duetto.

Si è fatta sentire l’assenza di Fiorello che tornerà tuttavia stasera, mentre ad accompagnare il presentatore Amadeus troviamo due donne straniere: la spagnola Georgina Rodriguez e l’albanese Alketa Vejsiu.

Per presentare la prima, immancabile il riferimento al compagno Cristiano Ronaldo che sarà anche presente in prima fila, Amadeus non mancherà occasione per ricordarlo. Durante la serata la giovane si è esibita con El Tango De Roxanne, per essere la sua prima volta –come da lei dichiarato– se la cava bene.

La presentatrice Alketa invece stupisce tutti per la sua spiccata dialettica italiana, sarà un’ottima spalla nel corso della serata.

Salgono sul palco sette tra le artiste italiane più amate: Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Elisa e Giorgia per promuovere il concerto che si terrà il 19 Settembre all’Arena Campovolo a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne. “Una, Nessuna, Centomila”, per uno spettacolo che andrà ben oltre la musica. I biglietti sono in vendita da oggi QUI, il ricavato sarà devoluto ai centri antiviolenza.

Solo due gli ospiti musicali della serata: il primo è il giovane emergente Lewis Capaldi che ci delizia con il nuovo singolo “Before You Go” e il brano nominato ai Grammy “Someone You Loved”.

Il secondo è Mika che dopo “Dear Jealously” e “Happy Ending” racconta il suo amore per quell’Italia che “più conosce e meno capisce” e soprattutto per le sue canzoni. Splendido l’omaggio a De Andrè con “Amore che vieni”.

Sale sul palco nove anni dopo la sua ultima apparizione all’Ariston il premio Oscar Roberto Benigni che viene accolto sul red carpet e fa il suo ingresso accompagnato dalla banda. Protagonista del suo lungo monologo “Il Cantico dei Cantici” della Bibbia, di cui spiega il significato attraverso l’interpretazione dell’amore e dell’erotismo per poi concludere recitandolo.

Tiziano Ferro, presenza fissa di questo Festival, porta invece due nuovi brani tratti dal suo ultimo album “Accetto Miracoli”: “In mezzo a questo inverno” e “Amici per errore”. Anche questa sera si è esibito dopo la mezzanotte, proprio come aveva sottolineato -scherzosamente- sui social.

Le cover eseguite dagli artisti in gara sono state giudicate dall’orchestra di Sanremo che ne ha valutato l’interpretazione.

Degne di nota le esibizioni di Achille Lauro, vestito da David Bowie, in duetto con Annalisa in “Gli uomini non cambiano” che stupisce -positivamente- il pubblico, Piero Pelù che canta insieme a un Little Tony proiettato sullo schermo su “Cuore Matto”, Morgan che dirige l’orchestra durante la sua esibizione insieme a Bugo risultando pero’ nel complesso piuttosto scadenti. Otterranno l’ultimo posto in classifica.

È la versione di “Pizza Grande” di Tosca insieme alla spagnola Silvia Perez Cruz ad aggiudicarsi la prima posizione, pienamente meritata data la splendida esibizione portata sul palco. Al secondo posto Piero Pelù, al terzo i Pinguini Tattici Nucleari che hanno coinvolto il pubblico con un medley di canzoni che hanno ripercorso brevemente la storia del Festival.

Gli ultimi tre posti in classifica sono invece occupati da Bugo e Morgan, Elettra Lamborghini e Riki.

Di seguito la classifica completa della terza puntata.