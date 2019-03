Il romanzo Cien años de soledad è stato scritto da Gabriel García Márquez nel 1967. L’autore colombiano ha utilizzato lo stile del realismo magico per raccontare la storia di Macondo, una città immaginaria, e della famiglia Buendía, tramite le vicende di sette generazioni. Qui il mito e la realtà s’intrecciano in un vortice di destini drammatici, solitudine e magia.

“Ci onora incredibilmente il fatto che ci sia stato affidato il primo adattamento filmato di Cent’anni di solitudine, una storia iconica e senza tempo dall’America Latina che siamo entusiasti di condividere con il mondo. Sappiamo che i nostri clienti in tutto il mondo amano guardare film e serie in lingua spagnola e riteniamo che questo sarà un progetto perfetto per la nostra piattaforma”.

Francisco Ramos, responsabile dei contenti in spagnolo per Netflix , ha affermato:

