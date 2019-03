Louis Tomlinson ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo intitolato “Two of Us” nella giornata di oggi (7 marzo 2019) su tutte le piattaforme digitali.

Il significato di Two Of Us

In questa canzone, l’ex star dei One Direction parla della morte di sua madre, Johannah Pulston Deakin, scomparsa anni fa, nel dicembre del 2016, per via di una leucemia.

“Anche quando sono solo, so che non sarò mai solo. Tatuata sul mio cuore sono le parole della tua canzone preferita. So che guarderai verso il basso, giuro che ti renderò orgoglioso. Vivrò la vita per noi due”, canta Louis nel ritornello. Ma forse la parte più bella del testo di Two Of Us è: “Il giorno in cui ti hanno preso, avrei voluto sostituirmi a te”.

Two Of Us è una canzone scritta meravigliosamente. Una canzone innegabilmente bella e straziante.

Louis ha detto quanto segue sul suo nuovo singolo in un’intervista oggi:

“Gli sarebbe piaciuto molto Two Of Us, era una fan delle ballate. Sapevo che avevo bisogno di scrivere questa canzone, ma ero un po’ spaventato… Volevo togliermi questo peso dal cuore. Ero solito affidarmi a mia madre per un sacco di cose – ogni volta che avevo bisogno di consigli su qualcosa lei era sempre nei miei pensieri.”

Traduzione del testo di Two Of Us in italiano

È passato un minuto da quando ti ho chiamato

Solo per sentire una risposta

Sì, lo so che non la sentirò

Ma lascerò un messaggio perché non sono solo

Stamattina mi sono svegliato ancora sognando

Con i ricordi che mi passano per la testa

Non sai quanto mi manchi

Il giorno in cui ti hanno portata via, vorrei che fosse accaduto a me

Ma una volta mi hai detto: “Non arrenderti

Puoi farcela, giorno dopo giorno”

E i diamanti, non si trasformeranno in polvere o svaniranno

Quindi ti terrò, giorno e notte, qui fino al giorno in cui morirò

Vivrò una vita per noi due

Darò il meglio di me, ti terrò sempre vicina a me

Vivrò una vita per noi due

Anche quando sono da solo, so che non sarò solo

Tatuata sul mio cuore sono le parole della tua canzone preferita

So che guarderai in basso, giuro che ti renderò orgoglioso

Vivrò una vita per noi due

Potevo sentire il tuo sangue scorrere attraverso di me

Sei nel mio DNA

Guardando indietro in ogni specchio

So che starai aspettando, ci rivedremo

Ma una volta mi hai detto: “Non arrenderti

Puoi farcela, giorno dopo giorno ”

E i diamanti, non si trasformeranno in polvere o svaniranno

Quindi ti terrò, giorno e notte, qui fino al giorno in cui morirò

Vivrò una vita per noi due

Darò il meglio di me, ti terrò sempre vicina a me

Vivrò una vita per noi due

Anche quando sono da solo, so che non sarò solo

Tatuata sul mio cuore sono le parole della tua canzone preferita

So che guarderai in basso, giuro che ti renderò orgoglioso

Vivrò una vita per noi due

Ti ho promesso che lo avrei fatto

Quindi tutto questo è per te

Oh, giuro su Dio che ti farò rivivere

Attraverso tutto ciò che farò

Quindi ti terrò, giorno e notte, qui fino al giorno in cui morirò

Vivrò una vita per noi due

Darò il meglio di me, ti terrò sempre vicina a me

Vivrò una vita per noi due

Anche quando sono da solo, so che non sarò solo

Tatuata sul mio cuore ci sono le parole della tua canzone preferita

So che guarderai in basso, giuro che ti renderò orgoglioso

Vivrò una vita per noi due

Una vita per noi due

Vivrò una vita per noi due

Finiremo proprio come abbiamo iniziato

Solo io e te e nessun altro

Ti terrò vicina al mio cuore

Una vita per noi due

Louis Tomlinson manda un bacio alla mamma

Testo in lingua originale di Two Of Us

It’s been a minute since I called you

Just to hear the answerphone

Yeah, I know that you won’t get this

But I’ll leave a message so I’m not alone

This morning I woke up still dreaming

With memories playing through my head

You’ll never know how much I miss you

The day that they took you, I wish it was me instead

But you once told me, “Don’t give up

You can do it day by day”

And diamonds, they don’t turn to dust or fade away

So I will keep you, day and night, here until the day I die

I’ll be living one life for the two of us

I will be the best of me, always keep you next to me

I’ll be living one life for the two of us

Even when I’m on my own, I know I won’t be alone

Tattooed on my heart are the words of your favourite song

I know you’ll be looking down, swear I’m gonna make you proud

I’ll be living one life for the two of us

I could feel your blood run through me

You’re written in my DNA

Looking back in every mirror

I know you’ll be waiting, I’ll see you again

But you once told me, “Don’t give up

You can do it day by day”

And diamonds, they don’t turn to dust or fade away (Fade away)

So I will keep you, day and night, here until the day I die

I’ll be living one life for the two of us

I will be the best of me, always keep you next to me

I’ll be living one life for the two of us

Even when I’m on my own, I know I won’t be alone

Tattooed on my heart are the words of your favourite song

I know you’ll be looking down, swear I’m gonna make you proud

I’ll be living one life for the two of us

I promised you I’d do this

So all of this is all for you

Oh, I swear to God you’re living

Through everything I’ll ever do

So I will keep you, day and night, here until the day I die

I’ll be living one life for the two of us

I will be the best of me, always keep you next to me

I’ll be living one life for the two of us

Even when I’m on my own, I know I won’t be alone

Tattooed on my heart are the words of your favourite song

I know you’ll be looking down, swear I’m gonna make you proud

I’ll be living one life for the two of us

One life for the two of us

I’ll be living one life for the two of us

We’ll end just like we started

Just you and me and no one else

I will hold you where my heart is

One life for the two of us