Christina Aguilera ha fatto felici i suoi fan il mese scorso, quando ha casualmente confermato il suo coinvolgimento all’interno della colonna sonora del nuovo progetto Disney “Mulan“. L’icona pop ha detto ai presenti a Las Vegas (dove si esibisce di solito) che aveva registrato una nuova versione del singolo “Reflection” e del materiale aggiuntivo per l’adattamento live-action di Mulan. Per fortuna, non abbiamo dovuto aspettare troppo a lungo per ascoltare ciò che ha creato. Ieri (6 marzo) Xtina si è unita alla lineup della New Music Friday con “Loyal Brave True“.

“La guerra non è libertà. Sopra la mia spalla vedo tutto più chiaro. Tutto per la mia famiglia. Motivo per cui respiro,” canta Christina sulle prime battute di Loyal Brave True. Christina elenca le qualità più importanti di una guerriera e riesce a integrare un abile riferimento a “Reflection” sul ritornello. “Dovrei chiedermi cosa farebbe nell’acqua un guerriero? Dimmi, sotto la mia armatura sono leale, coraggioso e vero?”

Clicca qui per acquistare la colonna sonora del film originale su Amazon.

Il risultato finale è un perfetto tributo al film originale. Posso solo sperare che questo nuovo inno sarà messo in risalto quando il nuovo film uscirà il 26 marzo.

Liu Yifei nel ruolo di Mulan

Christina ha parlato di questo nuovo progetto Disney sui social media.

“#Mulan e #Reflection sono stati una parte così speciale della mia vita e questo film è una bellissima continuazione di questo percorso”, ha detto felice la cantante.

Tu che ne pensi riguardo al contributo della Aguilera? Scrivici la tua opinione nei commenti qui sotto. Ti lascio al testo in lingua originale.

Testo di Loyal Brave True

War is not freedom

Over my shoulder

I see a clearer view

All for my family

Reason I’m breathing

Everything to lose

Should I ask myself in the water

What a warrior would do?

Tell me underneath my armor

Am I loyal, brave, and true?

Am I loyal, brave, and true?

Losing is easy

Winning takes bravery

I am a tiger’s fool

Out in the open

No one to save me

The kindest of whispers are cruel

Should I ask myself in the water

What a warrior would do?

Tell me underneath my armor

Am I loyal, brave, and true?

Am I loyal, brave, and true?

Cold is the morning

Warm is the dream

Chasing the answers

‘Til I can’t sleep

Will I be stronger

Or will I be weak

When you’re not with me?

Who am I without my armor

Standing in my father’s shoes?

All I know is that it’s harder

To be loyal, brave, and true