Finalmente è uscito!

Ieri (6 marzo) è stato anche il giorno in cui Lauv ha deciso di rilasciare il suo tanto atteso album di debutto ~ how i’m feeling ~. Ed è certamente un progetto molto interessante. Contiene 21 brani, tra cui collaborazioni con artisti del calibro di Troye Sivan (“I’m So Tired”), LANY (“Mean It”) e Alessia Cara (“Canada”). Sono presenti anche una serie di tracce come artista solista che mettono in risalto la potente penna della star, in grado di raccontare meglio di tutti le emotività che provano le persone, lui compreso. Tuttavia, la melodia che più mi ha impressionato, è racchiusa nel singolo “Who“. Qui, l’hitmaker di “Feelings” si riunisce con i BTS, la famosa boy band.

Di che cosa parla Who?

Bene, si scopre che i ragazzi stanno affrontando alcuni problemi di cuore. “Tu chi sei? Perché non sei la ragazza di cui mi sono innamorato, piccola. Tu chi sei? Perché qualcosa è cambiato. Non sei la stessa. Odio tutto ciò”, cantano sul ritornello profondamente emo. La voce dei cantanti abbinata a testi così sinceri riesce a far rabbrividire (in senso buono) chiunque.

Com’è nata questa collaborazione?

Lauv nella cover dell’album How I’m Feeling

Lauv ha detto a Metro.co.uk che la collaborazione è nata dopo che ha incontrato le superstar del K-Pop. Bastava cercare in una raccolta di demo e scegliere una canzone. Perché Who?

“’Soprattutto per la stratificazione vocale che si verifica in quel ritornello e post-ritornello, ho pensato che suonassero davvero in modo dolce. E che sarebbe stato un lavoro davvero ottimo.”

Who è un grandissimo sequel del remix di “Make It Right” dell’anno scorso. Non solo, prevedo che raggiungerà le prime posizioni delle classifiche musicali nelle prossime ore. Premi play sull’audio di “Who” qui sopra e dimmi cosa ne pensi. Ti lascio al testo in lingua originale.

Il testo di Who di Lauv

[Verso 1: Lauv]

Outlines of new eyes and visions of you

Girl, I think I need a minute

To figure out what is, what isn’t

These choices and voices, they’re all in my head

Sometimes, you make me feel crazy

Sometimes, I swear I think you hate me like, yeah

I need a walk, I need a walk

I need to get outta here

‘Cause I need to know

[Ritornello: Lauv]

Who are you?

‘Cause you’re not the girl I fell in love with, baby

Who are you?

‘Cause something has changed, you’re not the same, I hate it

Oh, I’m sick of waiting for love, love

Oh, I know that you’re not the one, one

[Verso 2: Jungkook & Jimin]

Feelin’ hypnotized by the words that you said

Don’t lie to me, I just get in my head

When the morning comes you’re still in my bed

But it’s so, so cold

Who are you?

‘Cause you’re not the girl I fell in love with

[Ritornello: Lauv & Jungkook, Jimin]

Who are you?

‘Cause you’re not the girl I fell in love with, baby

Who are you? (Who are you?)

‘Cause something has changed, you’re not the same, I hate it

Oh, I’m sick of waiting for love, love

Oh, I know that you’re not the one, one