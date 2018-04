10 canzoni per bambini divertenti ed educative

Istruzione e divertimento

Chi dice che non si può apprendere divertendosi? La musica è, e sarà sempre, un mezzo di comunicazione efficace ed efficiente per l’apprendimento dei bambini. Con l’ascolto dei brani giusti, o attraverso le classiche canzoni tanto amate dai bambini, c’è tanto da imparare. Dall’importanza delle parole, ai numeri, agli animali, al contatto con la natura, ai sentimenti, alle stagioni, c’è sempre una canzone adatta all’occasione, da cantare imparando.

L’istruzione è parte integrante dei giochi per i bambini, che permettono di apprendere in modo facile e veloce, e la creazione di filastrocche e canzoni adatte aiuta tale compito. Ora è facile trovare le canzoni preferite dai bambini su tutte le piattaforme virtuali, da quelle più recenti a quelle più classiche. Dai cartoni animati, alle canzoni di natale, vediamo di seguito le 10 più apprezzate, sia in italiano che in inglese:

10 Canzoni per bambini:

Batti batti le manine Stella stellina Oh che bel castello Il coccodrillo come fa Quarantaquattro gatti If you’re happy and you know it, clap your hands Happy birthday to you Ten in the bed Jingle bells We wish you a Merry Christmas

Batti batti le manine

Una delle canzoni più conosciute e cantate dai piccoli, dalle mamme e dai papà. Questa canzone ha tante versioni, ognuna delle quali racconta quale dono, regalo, o dolce porterà il papà al ritorno a casa. Il battere le mani è simbolo di felicità e festa per i bambini, un gesto semplice, anche per i più pargoli, che rientra tra le prime forme di movimento e reazione ad un istinto emotivo di tipo positivo, abbinato ad una filastrocca divertente e coinvolgente.

Stella stellina

La ninna nanna italiana più celebre, a volte si ritiene sia inclusa nella tradizione popolare. Questa canzone, scritta per accompagnare i bambini a letto, racconta del cielo stellato di notte, degli animali nelle stalle, a riposo, e dei bimbi con le mamme, pronti per dormire. Insegna a riconoscere la parte della giornata da dedicare al riposo, con i nomi di alcuni animali.

Oh che bel castello

Un’altra canzone popolare, cantata dai bambini, che incuriosisce ancora dopo tante generazioni. Gli aspetti importanti delle filastrocche, come in questo caso, sono il senso del ritmo, i suoni delle parole, la gestualità che portano a sviluppare la coordinazione dei movimenti e la memoria dei bambini. Per cantare Oh che bel castello bisogna mettere insieme delle mosse che, rappresentando gli elementi della filastrocca, incidono sulla psicomotricità infantile.

Il coccodrillo come fa

Dal coro dello Zecchino d’Oro ricordiamo Il coccodrillo come fa, un elenco degli animali e dei loro versi, e l’interrogativo sul verso del coccodrillo che nessuno conosce. Una canzone divertente ed ironica sul mondo degli animali, che insegna a saper riconoscere in natura, con l’ascolto, l’animale abbinato. Fa parte della 36° edizione dello Zecchino d’Oro del 1993.

Quarantaquattro gatti

Un’altra canzone famosissima dello Zecchino d’Oro, anno 1968, è Quarantaquattro gatti. Un modo divertente per imparare i numeri, con l’aiuto della storia di alcuni gattini che si ritrovano ‘nella cantina di un palazzone’ per fare il conto della situazione, e in più l’amicizia dei bambini che se ne prendono cura, dandogli del cibo e un riparo per dormire.

If you’re happy and you know it, clap your hands

Tra i metodi di apprendimento dell’inglese, quello della filastrocca è molto efficace. Canzone in inglese cantata in tutte le scuole, italiane e non, abbina lessico da imparare, movimento e senso emotivo in una danza divertente. E se sei felice batti le mani in automatico!

Happy birthday to you

La cantiamo tutti, grandi e piccini, tutti gli anni e per più compleanni. La versione di Tanti auguri a te, tradotta in altre 18 lingue, è la canzone più conosciuta in lingua inglese. E’ stata attribuita ad una canzone del 1893 intitolata Good Morning At All. Solitamente la si canta davanti alla torta di compleanno prima di spegnere le candeline.

Ten in the bed

Un’altra canzone in inglese, importante per il ritmo, le rime ed il linguaggio, che rientra nelle risorse dell’apprendimento infantile. Rinforza il supporto agli obiettivi linguistici e di comunicazione. Ten in bed, (dieci nel letto), è una filastrocca che insegna i numeri in modo divertente, e per una bella ninna nanna.

Jingle bells

Il periodo natalizio è ricco di canzoncine per festeggiare insieme ed invogliare ad essere più buoni. Anche questo brano è tra i più conosciuti al mondo e cantati dai bambini. Risale al 1857 ed è stato interpretato nel tempo da numerosi artisti. Secondo le fonti storiche del Massachusetts, l’autore è stato ispirato dalle corse delle slitte che si svolgevano in città durante il XIX secolo. A suono di campane, le slitte andavano, e com’era divertente guidarle!

We wish you a Merry Christmas

L’ultima della lista, ma non meno importante, è We wish you a Merry Christmas, il canto natalizio che vanta più di 500 anni. Incarna il senso del Natale e l’augurio di un felice Capodanno. Cantata dai bambini, che con impazienza attendono i doni da Babbo Natale, si augura gioia e prosperità per il nuovo anno.